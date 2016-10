KOKO: Bezlepková dieta pro lepkouny. Náhražky existují, ale je lepší se jim vyhnout

Celiakie je zánětlivé autoimunitní onemocnění vyvolané příjmem lepku, který způsobuje poškození tenkého střeva. Opravdoví celiakové na výběr mezi dietou a módou nemají. Lepek obsažený v jídle je celkově vyčerpává až k pocitům na omdlení, způsobuje velké zažívací i psychické problémy, zastírá myšlení a podobně. I lidé citliví na lepek nebo s alergií na pšenici byli už dávno nuceni se bezlepkovou teorií prodrat až k praxi a tyto základy dávno znají.

Chci podat základní informace o principech života a vaření bez lepku takzvaným lepkounům, kteří se v životě chtějí lepku vystříhat a nebo hostitelům, jimž nezbývá nic jiného, než dietu svých hostů ve slavnostní tabuli respektovat.



Všechno se to zakládá na jídelníčku, ze kterého jsou důsledně vyřazeny všechny formy pšenice, ječmene a žita. Toť vše. Zní to jednoduše, ale v praxi to znamená: žádný klasický chléb, běžná mouka, pivo, pizza, těstoviny, koláče, sušenky, lívance, koblihy a většina pečiva. Zapomeňte proto také na bulgur, seitan, nebo špaldu.

Ale pozor, jestli chcete být důslední, nebezpečí může číhat také v sójových omáčkách, marinádách, náhražkách masa, salámech a uzeninách, worcesteru, zmrzlině nebo žvýkačce. Na nákup si proto berte brýle na blízko a počítejte s tím, že si mezi regály počtete.

Nejjednodušší je se podobným surovinám tedy úplně vyhýbat a vařit z těch, které lepek přirozeně neobsahují, nicméně dnes existují i náhražky, které stojí za úvahu a vaše možnosti při vaření rozšíří. Pokud jde o přílohy, z obilnin a škrobů můžete bezpečně používat třeba rýži, kukuřici, jáhly, pohanku, quinou. Rýže je mnoho druhů, zkuste třeba indiánskou, nebo kulatozrnnou na risotto či jasmínovou pro asijskou kuchyni. K tomu nezapomínejme na rýžové těstoviny – dnes už to nejsou jen nudle, prodávají se i penne, makarony nebo mušličky do polévky.

Veronika koko kokešová Foodblogerka a moderátorka pražského rádia Expres FM Veronika Kokešová se na půl roku vzdala psaní o jídle i kulinářských pořadů pro internetovou televizi Stream.cz, aby se zasoustředila na vlastní byznys. Celá věc je ale stále spojena s jídlem a natáčením videí. Začíná to horkými vývary do kelímku, pokračuje zavařovanými ve sklenicích a z nich nabízí originální street-foodové verze tradičních českých pokrmů, které prodává na trzích a festivalech. Příběh se odehrává v reálném čase, takže můžete vše i na nahlášených místech ochutnat a převzít osobně z jejích rukou.

Kukuřičná polenta funguje skvěle i jako kaše i jako opékané pevné kousky ve stylu knedlíků s vajíčkem nebo hranolků. Kukuřičné těstoviny navíc chutnají i vypadají skvěle pro svou úžasně žlutou barvu. Pohanka vařená ve vývaru má skvělou oříškovou příchuť a z pohankové mouky vykouzlíte fešné ruské blini (malé lívanečky, které se zdobí sladkými i slanými ingrediencemi) či francouzské galettes (obdoba palačinek). A navíc tu pořád máme staré dobré brambory a luštěniny.



Bezlepkové pečení je pak už vyšší dívčí, ale stále je na čem stavět a co objevovat. Možná jste ani netušili, že existuje mouka amarantová, banánová, kaštanová, z dýňových či lněných semínek. Navíc stále se můžete spolehnout na jedlou sodu či kypřící prášek do pečiva (u něj absenci lepku kontrolujte ve složení). Všechno se to stává velkým dobrodružstvím pro doposud spokojeného lepkouna, ale věřte, že to není nakonec taková věda.

Uznávám, že klasický smažený řízek si nedáte, ale existují náhražkové směsi na obalování. A pokud jste milovníky tradičních omáček a hustých polévkových krémů, není nic jednoduššího a zdravějšího, než zahušťovat pouze zeleninou a jejím důkladným promixováním v pokrmu. Na skvělou smetanovou omáčku z kořenové zeleniny k hovězí svíčkové stačí jen správný poměr surovin k dokonalé konzistenci.

Zeleninové krémy budou v tu chvíli alespoň pořádně zeleninové. A do guláše dejte o něco víc cibule, měkké maso ze základu vyjměte, opatrně částečně tekutinu promixujte a zas maso vraťte zpět. Nejen že vaše vaření bude bezlepkové ale i o poznání zdravější. O to lepkounům dobrovolně se hlásícím k bezlepkové dietě také jde. Třeba zjistíte, že je to ten správný směr i pro vás.