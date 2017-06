Tuhý: Kruliš v supersportu? Mediální kampaň, chlapeček v BMW i3 by také nevadil

„Jestli tady máme návštěvu prezidenta a někdo je její součástí a domlouvá program s policií, není to standardní vztah. Bylo to součástí návštěvy prezidenta a Kruliš byl součástí doprovodu,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý v rozhovoru pro Aktuálně.cz.



Tuhý tak hájí rozhodnutí ředitele jihomoravské policie, který povolil jízdu hradního protokoláře Vladimíra Kruliše policejním BMW i8.

Přestože se podle Tuhého se v rámci prezentace nejedná o nic neobvyklého a „rozehrála se kolem toho velká mediální kampaň.“

„Jestli v rámci Dnů policie v Letňanech bude na místě BMW i3 - které samozřejmě není taková štika jako i8 - a pokud přijde otec s malým dítětem a ten chlapeček se bude chtít do toho auta posadit a na výstavišti s ním policisté mimo službu udělají okruh, přece je za to nebudu trestat,“ dodal Tuhý.



K nehodě policejního vozu BMW za čtyři miliony korun došlo na Brněnsku, vážně se při tom zranil policejní řidič a také zástupce šéfa protokolu Pražského hradu Vladimír Kruliš. Havárii v současnosti prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), stejně tak i to, kdo vůz opravdu řídil.

Policii poskytla vůz do dočasného užívání společnost BMW Group ČR, slavnostně ho předala ve středu 10. května. Policie ho měla zapůjčený na šest měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dřív.