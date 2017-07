Kolik let dostanou Němcovovi vrazi? Výluky v Praze a návrat Guns N’Roses

Vražda za šest milionů. Deset z dvanácti porotců rozhodlo, že hlavní vykonavatel Němcovovy vraždy Zaur Dadajev je vinen. Obviněné bratry Anzora a Šadida Gubaševovy a dále Chamzata Bachajeva a Tamerlana Eskerchanova, kteří podle obžaloby zajistili zbraň a Němcova před zabitím sledovali, porota označila za spolupachatele. Žádnému z nich nebyla přiznána polehčující okolnost, hrozí jim tak nejvyšší trest. Není jasné, kdo vraždu objednal, Čečenci měli slíbenou odměnu v přepočtu šest milionů korun.

Vlaky zmizí z historického Negrelliho viaduktu. Dnes začne oprava, která bude trvat dva roky. Po tu dobu nebude průjezdná spojnice mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Bubny.Kvůli tomu se změní provoz na dvou tratích - č. 090 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín a trati č. 120 Praha – Kladno – Rakovník.

Sobotka bude jednat s egyptským prezidentem v Maďarsku. Dnes startuje summit visegrádské skupiny za účasti egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího. S ním už ráno posnídá předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pak se vydá na prohlídku baziliky sv. Štěpána a od deseti dopoledne zasednou pánové k jednacímu stolu. Ve tři odpoledne čeká Sobotku mítink s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Na Guns N’Roses jen metrem. Americká rocková kapela Guns N’Roses se dnes po sedmi letech vrátí do Česka. Vystoupí na letišti v pražských Letňanech v rámci turné Not In This Lifetime Tour, které zahrnuje koncerty na více než třiceti stadionech v Evropě a Severní Americe. Začátek vystoupení je stanoven na 19:15, podle pořadatelů je ovšem otázka, jestli kapela, známá svými excesy, čas dodrží. Čekají se desítky tisíc fanoušků z ČR i ze zahraničí. Parkování nebude k dispozici, pořadatelé návštěvníky koncertu žádají, aby k přepravě využili linku metra C.