Kolik lidí skutečně přišlo na Trumpovu inauguraci. A proč jich bylo tak ‚málo‘

Krátce po páteční inauguraci nového prezidenta se sociálními sítěmi rozlétl obrázek, který srovnává velikost davu, jenž ho přišel podpořit na místo, se zástupy příznivců předchozího prezidenta Baracka Obamy na jeho první inauguraci. A srovnání vyznívalo pro Trumpa natolik nelichotivě, že prostě nešlo, aby to - jako aktivní uživatel Twitteru - nechal bez povšimnutí.

Inauguace Donalda Trumpa vs. první inaugurace Baracka Obamy.

Zatímco Obamovi podporovatelé hustě zaplnili většinu slavného parku National Mall - od budovy Kapitolu až po Washingtonův památník, který má podobu velkého obelisku -, na snímku z Trumpovy inaugurace byly vidět velké prázdné plochy. Ty z výšky ještě zvýraznila bílá látka, kterou organizátoři rozložili na trávník, pravděpodobně kvůli očekávanému dešti a hrozícímu bahnu.

Fotografie agentury Reuters z průběhu inaugurace Donalda Trumpa (posláno do agentury v 12.21 SELČ, tedy 21 minut od začátku ceremonie).

Už během pátečního dne udělala osudovou chybu správa amerických národních parků, spadající pod ministerstvo vnitra, která se rozhodla fotografie sdílet na svém twitterovém účtu. Trump podle deníku The Washington post potrestal nejen ji, ale rovnou celé ministerstvo, které dostalo až do odvolání zákaz aktivně používat Twitter.

Hlavními cíli Trumpova rozhořčení se však nakonec stali samotní novináři, kteří začali na srovnání agenturních fotografií upozorňovat i v seriózních médiích. „Pronesl jsem projev, rozhlédl jsem se a vypadalo to, že na té ploše je milion, milion a půl lidí,“ rozhořčil se Trump během sobotní návštěvy sídla CIA v Langley: „(Novináři - pozn. red.) ale ukázali plochy, kde prakticky nikdo nestál.“

K Trumpovu rozhořčení se poté přidal také mluvčí Bílého domu Sean Spicer. „Byl to největší počet diváků, který kdy sledoval inauguraci. A to jak osobně, tak po celé zeměkouli,“ uvedl Spicer v prohlášení, které Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová v neděli označila za „alternativní fakta“.

Polovina Obamova davu

Novináři se přitom při odhadu velikosti davu neopírali jen o vlastní postřehy z místa, ale o desítky leteckých snímků, které vznikly po zahájení ceremoniálu. Pokud na první Obamovu inauguraci v roce 2009 přišlo podle odhadů rekordních 1,8 milionu lidí, působí Trumpovo pozorování z tribuny při srovnání obou fotografii velmi nadsazeně.

I tváří v tvář faktu, že se podle informací časopisu Newsweek organizátoři i bezpečnostní složky dopředu připravili jen na 800 až 900tisícový dav. S tím, že se počítalo s výrazně menší návštěvností, nasvědčuje i dvojice velkých stanů za davem v místech, kde během Obamovy inaugurace přešlapovaly desetitisíce lidí.

Odhadování velikosti inauguračního davu nikdy nebylo snadné, prostor není ohraničený žádnými turnikety, část lidí stojí pod četnými stromy lemujícími park. Prostor navíc nebývá rovnoměrně zaplněný.

Kolik lidí se přišlo podívat na prezidenty (odhady, republikáni jsou vytučnění) Barack Obama (2013): 1 milion Barack Obama (2009): 1,8 milionu George W. Bush Jr. (2005): 400 tisíc George W. Bush Jr. (2001): 300 tisíc Bill Clinton (1997): 250 tisíc, pozn: první přímý přenos na webu Bill Clinton (1993): 800 tisíc George H. W. Bush: 300 tisíc

Ronald Reagan (1985): 140 tisíc, pozn.: s vyprodanými lístky

Ronald Reagan (1981): 10 tisíc, pozn.: první inaugurace pořádaná na západní straně Kapitolu

Zdroj: Politifact.com



Proto se museli organizátoři vždy spoléhat na nepřímé ukazatele. Jedním z nejčastějších je počet lidí, kteří v daný den cestovali washingtonským metrem. Zatímco během Obamovy první inaugurace cestovalo podle dopravního úřadu podzemní dráhou americké metropole 1,1 milionu lidí, v pátek zaznamenal dopravní systém od otevření do zavření jen 570 557 pasažérů.

Pokud bychom se drželi jen tohoto čísla, znamenalo by to, že byl „Trumpův“ dav zhruba orientačně by odpovídal skutečnému odhadu organizátorů i lidí starajících se o bezpečnost ve městě. Mimochodem, během sobotního washingtonského pochodu za ženská práva a nepřímo i proti Trumpovi cestovalo metrem 1 001 613 lidí - a to navíc mimo pracovní den. Dá se tedy předpokládat, že inauguraci v počtu podpůrců výrazně překonala i “reakce” odpůrců Trumpova světonázoru, který na ženské otázky neklade příliš velký důraz.

Co měl Trump novinářům odpovědět

Jaké měli prezidenti počasí (°C) George Bush na inauguraci Donalda Trumpa Donald Trump (2017) 9, zataženo, poprchávalo při ceremonii

Barack Obama (2013) 7, zataženo, jemný vánek

Barack Obama (2009) -2 silnější vítr (15 mph) s jemnými paprsky slunce skrze zataženou oblohu

George Bush Jr. (2005) 2, převážně zataženo s přechodnými slunečnými momenty, objevil se na zemi sníh

George Bush Jr. (2001) 2, chladný den s deštěm a mlhou, déšť se k večeru změnil v trochu sněhu

Bill Clinton (1997) 4, polojasno

Clinton (1993) 1, slunečno

George Bush (1989) 11, zataženo s vánkem

Ronald Reagan (1985) -14 slunečno ale chladno, k večeru se ještě víc ochladilo, foukal ledový vítr s teplotou pod -20 stupňů Celsia

Ronald Reagan (1981) 13, převážně zataženo

Jimmy Carter (1977) -2, chladno ale slunečno

Zdroj: Weather.gov



Trump samozřejmě založil významnou část své předvolební kampaně na tom, že vezme moc z rukou elit a vrátí jí lidu - to nakonec zdůraznil i během svého prvního prezidentského projevu, navzdory tomu, že měl podle průzkumů veřejného mínění ještě krátce před nástupem do funkce, kdy mu podle serveru Politico vyjadřovalo přízeň jen 40 procent Američanů. Není tedy překvapivé, že se chtěl srovnávat s Obamou i ve velikosti davu, který ho v pátek přišel podpořit. Pokud by si ale zachoval nad situací nadhled, mohl médiím sdělit prostou pravdu: že srovnávají nesrovnatelné. Jeho příznivci byli totiž při inauguraci v daleko méně výhodné pozici - moc jich ve Washingtonu nebydlí.

Většina z nich žije mimo velká města - zejména pak mimo District of Columia (DC), kam Washington spadá, na místo proto museli přijet z větší dálky. Jak vyplývá ze statistik, od roku 1964 v DC nezvítězil jediný republikánský kandidát. A od roku 2000 v DC nedostal žádný z demokratických kandidátů méně než 85 procent hlasů. Během loňských prezidentských voleb pak hlasovalo pro Trumpa v DC pouhých 4,1 % aktivních voličů. Není proto divu, že pokud vyhrál prezidentské křeslo republikánský kandidát, odrazilo se to i na počtu účastníků jeho inaugurace - podobně jako v případě dřívějších republikánských prezidentů, kteří čas od času v účasti doháněli demokraty díky aktuální politické situaci, například hrozbě teroristických útoků (viz box Kolik lidí se přišlo podívat na prezidenty).

Další faktory Při srovnání Trumpovy a Obamovy inaugurace z roku 2009 nelze zapomínat i na další méně důležité detaily, ačkoliv množství účastníků ovlivnily spíše jen okrajově, zejména pak technologický pokrok posledních osmi let. Díky rozšíření chytrých telefonů s přívětivějším uživatelským rozhraním, zrychlujícímu se mobilnímu internetu a intenzivnější práci mediálních domů se sociálními sítěmi bylo snadné pustit si živý záznam události například v práci. Některé servery nabízely i 360stupňový záznam dění z místa, který mohl diváky vtáhnout do události stejně dobře, ne-li lépe, než kdyby stáli před Kapitolem a dění sledovali na velké obrazovce.

Poněkud zkreslený obrázek o zájmu o Trumpovu inauguraci proto musí nutně doplnit i čísla sledovanosti živého vysílání z ceremonie (viz box Sledovanost inaugurací v televizi) - Trumpovo jmenování prezidentem o plných deset milionů předstihlo přenos ze zatím poslední inaugurace Obamy v roce 2013 ale současně zaostávalo za rekordní Obamovou první inaugurací, kterou sledovalo přes obrazovky 38 milionů lidí. V pátek se na událost dívalo na 12 amerických kanálech celkem 30,6 milionu diváků. Nelze samozřejmě zapomenout ani na technologický pokrok a v poslední řadě ani na počasí. Na den Trumpovy inaugurace byl v předpovědi déšť, který se zahájením prezidentského projevu skutečně přišel. Počasí sice nepřálo ani přímým účastníkům Obamovy první inaugurace (viz box Jaké měli prezidenti počasí), s níž se páteční událost srovnává, deštivo však bylo naposledy v roce 2001, během první inaugurace George Bushe.