Kolik vojáků se účastní cvičení? Nikdo neví, ruské manévry děsí Pobaltí

MOSKVA/PRAHA Naposledy se podobné vojenské cvičení konalo u­hranic Evropské unie v roce 2013. Tehdy ještě Rusko nebudilo takový strach. Po okupaci Krymu mají některé země opět z ruských tanků hrůzu.

Západ 2017. Tak se jmenuje velké rusko-běloruské vojenské cvičení, které dnes začíná na běloruských vojenských polygonech. V následujících dnech tady budou ruští vojáci nacvičovat obranu před třemi neexistujícími státy s vymyšlenými jmény: Vejšnorije, Vesbarije a­Lubenije.

Podle předem připraveného scénáře tito tři agresoři zaútočili na Bělorusko. Zajímavé je, že na mapách, které jsou pro vojáky připraveny, leží nepřátelské teritorium na území skutečně existující Litvy, Lotyška a části Polska.



Podobně ovšem probíhaly manévry i v letech minulých. Jen nevyvolávaly takovou pozornost a ­strach. Obavy vyjadřují pobaltské země i Ukrajina sousedící s­ Běloruskem. V Kyjevě si dobře pamatují na únor 2014, kdy těsně před anexí Krymu ruská armáda znenadání provedla cvičení svých vojsk bezprostředně u ukrajinských hranic. Podle vojenských expertů byly tyto manévry součástí plánu, přikrytím operace Krym.

Příliš mnoho vojáků

Ukrajinci jsou nyní přesvědčeni, že v Moskvě připravují opět něco nekalého. Tím spíš, že v úterý, dva dny před zahájením cvičení Západ 2017, začalo v jižním Rusku další cvičení ruské armády. V Krasnodarském kraji, republice Adygea a ve Stavropolském kraji trénuje boj s útočníkem 700 vojáků 49. armády ruských ozbrojených sil.

Manévry ve stejný den zahájili i ­Ukrajinci. Nazvali je vznešeně Neochvějná pevnost 2017. V­ pondělí navíc začalo na západní Ukrajině ve Lvovské oblasti mezinárodní cvičení Rapid Trident 2017. Kromě ukrajinské armády se ho účastní například Kanada, USA, Estonsko, Lotyšsko, Norsko, Izrael, Turecko i Britové. V ­celé oblasti je tak v těchto dnech opravdu zkoncentrován velký počet zbraní i vojáků.

Kolik ovšem, nikdo neví. Málokdo totiž věří oficiálním údajům, podle kterých z Ruska přijede do Běloruska jen 2500 vojáků a přidají se ke třem tisícovkám těch, kteří jsou na ruských vojenských základnách v Bělorusku trvale. Domácích Bělorusů bude 7200. K dispozici budou mít 680 kusů těžké vojenské techniky včetně 250 tanků a také 70 letadel a vrtulníků.

Tohle všechno bude vzdorovat fiktivnímu útoku tří zemí, bezpochyby členů NATO. Ministerstvo obrany Ruska tvrdí, že nikoho konkrétního na mysli nemělo. Že nejde o podobnost čistě náhodnou, nevěří ani sami běloruští a ­ruští občané. Na sociálních sítích se názvy třech smyšlených států agresorů staly hitem a kromě stovek vtipů jim lidé vymysleli pasy, měnu, vlajky a dokonce i­ hymnu. Všem je jasné, že má jít o Litvu, Lotyšsko a Polsko.

Tanky se přesunou

Nejrozšířenější podezření je to, které nepředpokládá žádný otevřený útok na cizí teritorium. Ale nenápadný a cvičením přikrytý přesun ruské vojenské techniky a­ vojáků na běloruské základny. Cvičení skončí, vojáci a tanky zůstanou a bude velmi těžké dokazovat, kolik ruských uniforem v Bělorusku přibylo. Toho se vážně obává i běloruská opozice, která má strach, že Bělorusko stihne podobný osud jako Ukrajinu.

Další často vyslovovaný předpoklad je, že z Ruska na cvičení přijede mnohonásobně víc vojáků, než Moskva deklaruje. Podle náčelníka generálního štábu ukrajinské armády Viktora Muženka by celkový počet mužů ve zbrani v sousedním Bělorusku mohl v­ příštích dnech dosáhnout 240 tisíc osob. Sto tisíc z nich by mohlo být dislokováno na jihozápadě Běloruska, u hranic s Ukrajinou. Muženko se obává, že Rusové se zda usadí nadlouho a budou vyčkávat na vhodnou příležitost. Tou by mohly být například nepokoje na Ukrajině nebo v baltských zemích, kde budou pošlapávána práva ruskojazyčných obyvatel. A Rusko má ze zákona povinnost své krajany chránit, ať už se nacházejí kdekoliv.

Moskva ale odmítla podezření s tím, že jakmile manévry skončí, vojáci se vrátí do svých domovských kasáren v Rusku. Podle Viktora Mizina z Institutu mezinárodních vztahů jsou cvičení Západ 2017 jen jasnou odpovědí na rozšiřování NATO v Evropě.