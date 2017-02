Kolumbijští povstalci skládají zbraně. Ukončení padesátiletého konfliktu je blízko

Úřady v sobotním prohlášení oznámily, že posledních 300 rebelů z FARC dorazilo do tranzitní zóny v departementu Caquetá. Následovali tak tisíce povstaleckých bojovníků, kteří se v uplynulých týdnech shromáždili ve 26 demobilizačních oblastech, kde mají začít odevzdávat zbraně členům monitorovacích týmů pracujících pod záštitou OSN.



Mluvčí pozorovatelské mise OSN v Kolumbii Carolina Azevedová potvrdila, že přesun povstaleckých bojovníků do tranzitních zón byl dokončen, napsala agentura AP. Většina povstalců absolvovala dlouhou cestu pěšky, autobusem a lodí poté, co opustili své tábory v džungli. V tranzitních zónách budou rebelové také zaregistrováni. Zůstat by zde měli do 31. května, pak se vrátí do civilního života.

Podle zpravodajského serveru BBC News si povstalci stěžují, že v tranzitních zónách pro ně nebylo připraveno zázemí.

Původní dohoda o konci více než padesátileté občanské války v Kolumbii, která si vyžádala životy čtvrt milionu lidí, byla podepsána loni září. Předcházela jí čtyřletá jednání v Havaně. Voliči ji ale 2. října v referendu odmítli. Jejím odpůrců se nelíbilo zejména to, že se někdejší povstalci budou moci účastnit politického života. Upravenou verzi dokumentu pak kolumbijský prezident Juan Manuel Santos a zástupci FARC podepsali v listopadu.