Zkoušky na zbrojní průkaz se ztížily. Zlomyslní komisaři ale přišly o chytáky

Praha Na začátku srpna vešla v platnost novela zákona upravující průběh zkoušek k získání zbrojního průkazu. Hlavním důvodem je nárůst žádostí o zbrojní průkazy a s tím i zvýšený počet stížností na zkušební komisaře. Ti totiž v některých případech po uchazečích požadovali znalosti, které nejsou pro běžné užívání zbraně potřebné.

Novela upřesnila podmínky zkoušky, díky čemuž by se měl snížit počet podaných stížností na zkušební komisaře. Žadatel bude nyní muset zvládnout o něco více testových otázek, které nově obsahují také obrazový materiál ke zbraním a střelivu. Na druhou stranu by se už nemělo stát, že by ho komisař zkoušel ze znalostí, které jsou nadbytečné.

Jaké bude mít podle komisaře Zdeňka Maláníka novela dopady Pro zkušebního komisaře

správné zpřesnění činnosti, které umožní mnohem menší variabilitu přezkušování

přesnější definování obvyklých činností při manipulaci se zbraní



celkem přesně je stanoveno, co je, a co už není součástí zkoušky Pro instruktora v jeho případě se jedná o přípravu žadatelů z teoretické, ale hlavně z praktické části zkoušky

má dobře definovánu terminologii a činnosti = sjednocení přípravy kdekoliv v ČR

přesnější podmínky pro celý proces zkoušky, o kterém může informovat zájemce Pro žadatele bude muset zvládnout o něco více testových otázek, kde je již zařazen i obrazový materiál ke zbraním a střelivu přesnější terminologie a vymezení činností umožní jednotnou přípravu kdekoliv v ČR

má větší jistotu zvládnutí činností, které může zkušební komisař vyžadovat

je zpřesněna činnost v oblasti bezpečné manipulace se zbraněmi



„Komisař vás má zkoušet například z bezpečné manipulace se zbraní a do dneška nebylo nikde jasně stanoveno, jak by taková manipulace měla probíhat,“ uvádí střelecký instruktor Martin Fišer. S tím souhlasí i Richard Janko, jednatel obchodu se zbraněmi a střelnice Army Arms. „Někdy byla po žadateli požadována znalost příliš specifických detailů jednotlivých částí zbraně. Já také neznám každou součást auta, a přesto ho používám. Stejně tak si myslím, že není nutné znát každou část zbraně.“

Znalosti, které budou muset žadatelé předvést, by nyní měly být praktičtější. „Hlavní důraz byl kladen na znalost zákona a to v oblastech, které držitel zbrojního průkazu (ZP) v běžné praxi využije jen ojediněle nebo vůbec. V teoretické části je málo otázek zaměřených na praktické znalosti, například jak mít zbraň uloženu doma,“ objasňuje zkušební komisař Zdeněk Maláník. „V praktické části byl hlavní důraz položen do předvedení kontroly zbraně a do rozebírání a skládání zbraně. Část ovládání zbraně, dle mého názoru mnohem důležitější, byla popsána natolik obecně, že komisaři mohli připustit škálu variant nebo naopak vyžadovat tu jedinou správnou,“ doplňuje.

Když uchazeč u zkoušky neprojde, musí při dalším pokusu dostat jiného zkoušejícího, což v důsledku mohlo vést k dalším problémům. „Občas se stávalo, že se žadatel naučil to, v čem pochybil při minulé zkoušce. U dalšího pokusu dostal nového komisaře a ten po něm chtěl zase jiné znalosti,“ doplnil Fišer. S rozdílnými požadavky komisařů se instruktoři, kteří žadatele o zbrojní průkaz připravovali na zkoušku, vypořádávali různými způsoby. „Věděl jsem, jaké mají jednotliví komisaři požadavky. Uchazeče jsem se tedy snažil naučit všechny postupy, jaké po nich mohli zkoušející chtít. Člověk se pak ale musel naučit všechny varianty, což bylo nejen zbytečné, ale také mnohem náročnější,“ uvádí Petr Mrázek, instruktor ze střelnice Parabellum.

Občas se ale stávalo, že komisaři z různých důvodů úmyslně uchazečům komplikovali splnění zkoušky. „Některé komisaře bych na místě vyhodil. Honí si na lidech ego a úmyslně uchazeče zkouší z věcí, na které nedokážou odpovědět,“ rozhořčuje se Zbyněk Ledvinka, instruktor z Combat Kladno.

„Naschvály“ se týkaly jak praktické části, tak teoretické. „Slyšel jsem o případech, kdy zkoušející dal uchazeči zbraň a krabičku s náboji pro jiný typ zbraně. Ve chvíli kdy začal zbraň nabíjet špatnými náboji, ho od zkoušky vyhodil,“ popsal komisař Miloslav Jančík. „Nejhorší byla možnost nachytávat žadatele, například vložením drobného předmětu do hlavně, či vyjmutí některé součástky ze zbraně. Ačkoliv šlo o výjimečné případy, přesto se staly,“ potvrdil zkušební komisař Maláník.



I přes novelu zákona takové situace pravděpodobně úplně nevymizí, přesto by se měl jejich počet snížit. „Jestliže bude komisař zlomyslný, tak si stejně najde cestu, jak uchazeče vyhodit. Od toho jsou ale u zkoušky příslušníci policie, kteří její průběh kontrolují,“ doplnil Jančík.

Počet uchazečů o zbrojní průkaz se zvyšuje

Podle důvodové zprávy Ministerstva vnitra se počet zkoušek odborné způsobilosti zvyšuje. Odborníci se ale shodují, že nárůst není tak znatelný. Na důvody zvýšeného zájmu mají rozdílné názory. „Zvýšený zájem o zbrojní průkazy odráží především diskutabilní bezpečnostní situaci v EU. Část veřejnosti si pořizuje ZP a zbraň z důvodu, že vlastnění zbraně je výrazem svobody občana a zároveň potvrzení, že vláda legálním držitelům zbraní důvěřuje, a obráceně.“ uvádí zkušební komisař Maláník.

„Střelba má v ČR mnohaletou tradici, máme mnoho mistrů světa, olympijských vítězů a střelba se opět stala skvělou formou relaxace, vedoucí ke koncentraci, cílevědomosti a odpovědnosti,“ doplňuje další důvody.

Počet zkoušek odborné způsobilosti 2012 2013 2014 2015 2016 Počet zkoušek 796 816 831 949 1703

„Důvod k pořízení ZP má každý individuální. Doufám, že to kvůli bezpečnostní situaci ale není,“ říká instruktor Mrázek. „Čerstvý držitel zbrojního průkazu stejně nebude mít schopnosti se například účinně bránit proti teroristickému útoku. Byl bych radši, kdyby se k tomu lidi stavěli tak, že chtějí mít svoji bezpečnost ve svých rukou,“ dodává.