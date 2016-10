Po Pecinovi k výslechu přijde ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který patřil mezi největší kritiky změn, a bývalý ředitel olomoucké pobočky Generální inspekce bezpečnostních sborů Petr Uličný.



„Pan Pecina je tady proto, že jako bývalý ministr vnitra v některých sdělovacích prostředcích uvedl, že to čemu se říká reorganizace policie, se připravovalo už dávno. To znamená, že to není věc, která najednou spadla z nebe, jak občas čteme,“ řekl novinářům předseda poslanecké komise Pavel Blažek (ODS). Pecina byl ministrem vnitra v úřednických vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka.

Pelikán před poslance přijde kvůli tomu, že podle Blažka byl jedním z těch, kdo „kvůli policii spustil hlubokou koaliční a politickou krizi.“ Připomněl také, že Pelikán hrozil rezignací, ale ministerské křeslo neopustil. „Bude nám muset vysvětlit, proč reagoval tak, jak reagoval, a jaké informace měl k tomu, aby takto zásadním způsobem vystupoval,“ doplnil Blažek.

O Uličného se zajímala policie v souvislosti s kauzou Vidkun, která se týká údajné korupce v olomouckých policejních řadách. V případu figuruje končící hejtman Jiří Rozbořil, podnikatel Ivan Kyselý, náměstek ředitele olomoucké krajské policie Karel Kadlec a šéf tamní hospodářské kriminálky Radek Petrůj. Případ řeší policie místo inspekce, která se zabývá kriminalitou uvnitř policie. To by zřejmě mohl být jeden z důvodů, proč bude Uličný před poslanci mluvit.

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Komise se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů z protimafiánského útvaru i státních zástupců z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Výsledky vyšetřování měly být známy do konce října. Komise však ještě potřebuje vyslechnout řadu lidí. Požádala proto o prodloužení lhůty, čemuž poslanci vyhověli. Na výslednou zprávu má čas do konce ledna.