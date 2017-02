Komplikace na Pražském okruhu. Řidiči o víkendu neprojedou tunelem Lochkov

Portál tunelu Lochkov na jižní části pražského okruhu. | foto: ŘSD

PRAHA Řidiče na Pražském okruhu čekají do pondělního rána komplikace. V Lochkovském tunelu je kvůli výměně a testování kamerového systému svedena doprava z obou směrů do jedné ze dvou tunelových trub a dnes v 21:00 na to naváže kompletní uzavírka tunelu. Doprava se do něj znovu vrátí v pondělí v 04:00. V době uzavírky bude pro řidiče vyznačena objízdná trasa.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic bude objížďka vedena po dálnici D1 a Jižní spojce, ve směru k plzeňské dálnici D5 pak po Strakonické a přes Radotín. V opačném směru budou auta k Jižní spojce směřována přes ulici K Barrandovu.

Uzavírka tunelu Lochkov zneprůjezdní dálniční obchvat mezi zbraslavským exitem 10 a lochkovským 15. Jihozápadní část Pražského okruhu se otevřela v září 2010, propojila dálnice D1 a D5. Budovala se zhruba čtyři roky. Stavba je stále ve zkušebním provozu, v němž může být provozována s nedostatky. Stavební úřad dosud obchvat nezkolaudoval kvůli chybějícím protihlukovým stěnám.