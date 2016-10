Zeman ocenil válečné veterány, hrdinu, který zasáhl proti střelci i Hůlku. Podívejte se na profily vyznamenaných

Řád Bílého lva, I. třída, vojenská skupina



Jaroslav Klemeš

Poslední žijící československý parašutista druhé světové války. Na jejím konci seskočil do protektorátu, se svým rádiem pomáhal udržovat spojení československého území s Londýnem. Po válce dostal tříletý trest za údajnou špionáž.

Karel Janoušek in memoriam

Velitel československých pilotů v britské RAF, jediný Čechoslovák, který v Británii dosáhl na maršálskou hodnost. Sám v Bitvě o Anglii nelétal, na vině byl vyšší věk. Zasloužil se ale o to, že v RAF mohlo bojovat mnoho krajanů.

Karel Kuttelwascher in memoriam

V britském letectvu za druhé světové působilo přes 2500 československých pilotů. Kuttelwascher byl nejlepší. Letec s přezdívkou Noční jestřáb dokázal sestřelit 15 nepřátelských letounů a 5 poškodit. Úspěchy slavil i nad Francií.



Řád Bílého lva, II. třída, vojenská skupina

Alois Dubec



Za války mu hrozilo totální nasazení. Aby mu unikl, vstoupil do protektorátního vojska. Byl poslán do Itálie, kde utekl k partyzánům a dostal se do Británie. Na samém sklonku války zahájil výcvik na pilota RAF. Po válce byl nucen pracovat jako dělník.

Řád Bílého lva, I. třída, občanská skupina

Dominik Duka



Arcibiskup pražský dokázal věc, která se jeho předchůdcům nepodařila: dotáhl do konce zdlouhavá jednání o majetkovém vyrovnání státu a církví. Obratný politik si dokázal naklonit Miloše Zemana i jeho předchůdce.

Günter Verheugen

Někdejší komisař pro rozšíření EU z doby, kdy do unie vstoupila i ČR. Německý politik sehrál důležitou roli při překonávání krize vztahů mezi Prahou a Vídní kvůli obavám z bezpečnosti Temelína a Benešovým dekretům.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka, I. třída

Hanuš Holzer in memoriam



Dlouholetý honorární konzul ve Švýcarsku. Přežil holokaust, po srpnu 1968 emigroval do Švýcarska. V 90. letech pomáhal se spojením Škodovky a Volkswagenu. Těsně po převratu pomáhal také Občanskému fóru. Letos na jaře zemřel.

Valtr Komárek in memoriam

Jedna z tváří listopadových událostí 1989. Od roku 1984 byl ředitelem Prognostického ústavu ČSAV, kde spolupracoval s architekty polistopadových ekonomických reforem, zejména Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Byl členem prvních polistopadových vlád.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka, IV. třída

Jan Kačer

Přední divadelní režisér a herec byl v šedesátých letech spoluzakladatelem legendárního Činoherního klubu, režíroval také v Národním divadle. Jeho naturel ho vedl po roce 1990 i do politických a charitativních aktivit.

Medaile Za hrdinství

Josef Sousedík in memoriam

Významný vynálezce a člen protinacistického odboje. Byl ve spojení se skupinou výsadkářů, která proti okupantům bojovala pod krycím názvem Clay. Sousedík byl několikrát zatčen a během výslechu 15. prosince 1944 zastřelen.

Jiří Nesázal

Mladý muž loni na jaře dokázal vyvést z míry střelce z uherskobrodské restaurace Družba. Šíleného muže udeřil židlí a umožnil tak útěk sobě a dvěma dalším lidem. Za svou odvahu už letos dostal Cenu Michala Velíška.

Medaile Za zásluhy I. stupně

Jiří Boček



Manažer, který spravuje české rodinné stříbro – národní podnik Budějovický Budvar – už 25 let jako generální ředitel. Kromě toho byl jednou z klíčových osobností, jimž se postupně podařilo prosadit ochranu značek Českobudějovické pivo a České pivo.



Pavel Budinský

Veterán první války v Perském zálivu a konfliktů v bývalé Jugoslávii. Dlouholetý předseda Československé obce legionářské; někteří starší členové se proti němu vymezují. Vyznamenání má už od Gustáva Husáka z roku 1989.

Jaroslav Feyereisl

Jeden z nejvýznamnějších českých gynekologů a porodníků, dlouhodobý ředitel Ústavu péče o matku a dítě v Praze-Podolí. Kromě lékařské praxe se věnuje i vědecké a pedagogické činnosti.

Eva Filipi

Zastává patrně nejvýznamnější český velvyslanecký post. Vzděláním arabistka je ambasadorkou v syrském Damašku a pro západní svět je hlavním diplomatickým pojítkem s režimem Baššára Asada, neboť ostatní státy své ambasády uzavřely.

Jindřich Goetz in memoriam

Filmový architekt a scénograf zanechal svůj nepřehlédnutelný podpis pod 120 díly české kinematografie. V paměti jsou především filmy Údolí včel,. Božská Ema, Sestřičky, Král Ubu či Zapomenuté světlo. Zemřel letos v březnu.

Daniel Hůlka

Muzikálový (ale i operní) zpěvák a herec. Jeho nejúspěšnější rolí byla titulní úloha v muzikálu Dracula. Během kampaně před přímou volbou prezidenta patřil k nejviditelnějším podporovatelům Miloše Zemana.

Petr Chmela

Podnikatel, který se podílel na vybudování jedné z nejsilnějších tuzemských obchodních značek Tescoma. Společnost sídlí ve Zlíně, od 90. let obchoduje s kuchyňskými potřebami. Úspěšná je i v zahraničí.

Juraj Jakubisko



Jeden z nejosobitějších režisérů posledních desetiletí. Slovenský tvůrce svou magickou poetikou výrazně ovlivnil vývoj českého filmu. Mezi nejznámější patří snímky Kristove roky, Tisícročná včela či Lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný.

Karel Kosík in memoriam

Filozof, historik a sociolog, jehož dílo bylo přeloženo do řady jazyků a překročilo domácí hranice. Po roce 1968 opustil marxistické pozice a byl Husákovým režimem perzekvován. Na Karlovu univerzitu se směl vrátit až po roce 1989.

Josef Mandík in memoriam

Významná postava českého včelařství, dlouhodobý předseda Českého svazu včelařů. Působil ale i v politice, v roce 1992 se stal poslancem za Levý blok, v barvách KSČM zasedal ve sněmovně až do roku 2006. Zemřel 22. října 2016.

Luděk Pik in memoriam

Meziválečný poslanec sociální demokracie a dlouholetý starosta Plzně byl politicky aktivní už v časech Rakouska-Uherska jako novinář i poslanec. Patřil k osobnostem, které utvářely Československo bezprostředně po roce 1918. Zemřel v roce 1948.

František Piškanin

Zakladatel a majitel rodinné firmy HOPI, která téměř čtvrtstoletí podniká v oblasti logistiky a potravinářství a dosahuje destimiliardového obratu. Kromě mrazírenské dopravy je známá například vlastnictvím mlékárenské značky Holandia.

Štěpán Popovič



Dlouholetý souputník nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Vlivný manažer a podnikatel stál krátce po Listopadu u samého zrodu multimiliardového impéria PPF, které zájem na obchodování s Čínou pojí s prezidentem Zemanem.

Jaroslav Povšík



Jeden z nejvýraznějších odborových lídrů v ČR. Celý jeho profesní život je spojen s firmou klíčovou pro českého hospodářství – Škodou Auto. Nastoupil do ní ve 22 letech, v posledních dekádách je nepřehlédnutelným předsedou Odborového svazu Kovo.

Petr Robejšek

Český ekonom a politolog žijící od roku 1975 v Německu, kam emigroval. Je dlouhodobým kritikem současné podoby a směřování Evropské unie, politiky „otevřených dveří“ vůči uprchlíkům a konfrontační politiky vůči Rusku.

Věra Růžičková

Sportovní gymnastka, členka slavného ženského družstva, které na prvních poválečných olympijských hrách v Londýně 1948 získalo zlaté medaile. Poté působila jako trenérka, po roce 1990 se zapojila do obnovení činnosti Sokola.

Viliam Sivek

Zasloužil se o příliv turistů do Česka. Vytvořil největší cestovní incomingovou, hotelovou a gastronomickou společnost Euroagentur. Dnes stojí v čele Sivek Hotels, je předseda Asociace cestovních kanceláří a Fóra cestovního ruchu.

Jaromír Šlápota

Bývalý československý a český politik, od roku 1969 člen Československé strany lidové a v letech 1990 – 1992 poslanec. Jako dlouhodobý předseda Československého ústavu zahraničního se podílel na realizacích několika pomníků T. G. Masaryka v zahraničí.

Judita Štouračová

Národohospodářka a bývalá velvyslankyně v Bělehradě (v letech 2000 - 2004). Štouračová píše knihy o ekonomické diplomacii, kterou při svých zahraničních cestách s oblibou razí prezident Miloš Zeman.