Koncerty, sliby i bály. Jak probíhá uvedení do funkce a celý den prezidenta USA?

Složení přísahy, čtení z Bible i večerní bály. To vše obsahuje den inaugurace amerického prezidenta. Prezident Donald Trump a jeho viceprezident Mike Pence začnou v pátek 20. ledna vykonávat nejvyšší úřad USA. Než se tak stane, musí podle tradic Spojených států pronést přísahu, ve které se zaváží k ochraně americké Ústavy.



Datum 20. ledna je uzákoněno jako den inauguračního obřadu již od roku 1937. Původně bylo vybráno 4. března. Na změně se američtí zákonodárci dohodli v roce 1933 a Dvacátým dodatkem americké ústavy tak ustanovili začátek funkčního období prezidenta na tento den.

První dáma Michelle Obamová drží rodinnou bibli v momentě inaugurační přísahy v Modrém pokoji Bílého domu.

Pokud se stane, že 20. leden vyjde na neděli, složí prezident přísahu nejprve soukromě a velký ceremoniál se odehraje až v pondělí 21. ledna. Naposled tomu tak bylo v roce 2013, když podruhé vcházel do úřadu Barack Obama.

Datum 4. března bylo původně vybráno, protože v tento den se v roce 1789 americký Kongres rozdělil na dvě komory; Sněmovnu reprezentantů a Senát. Díky změně z roku 1933 se tak zkrátilo o šest týdnů období, ve kterém je prezident spojených států v pozici „lame-duck“, tedy neschopný prosadit v Kongresu jakýkoli zákon. Je totiž rozhodnuto o novém prezidentovi, ale ve funkci stále zůstává jeho předchůdce.

Inaugurační obřad

Program spojený s inaugurací začíná již den před samotným ceremoniálem. Nastupující prezident se svým viceprezidentem tradičně pokládají věnce na Arlingtonském národním hřbitově v blízkosti budovy Pentagonu. Zde jsou pochováváni američtí veteráni a padlí vojáci od doby Americké občanské války.

V předvečer uvedení do úřadu ještě proběhne koncert na přivítanou, na kterém se letos objeví budoucí prezident Donald Trump a jeho viceprezident Mike Pence. Vystoupí na něm skupiny Piano Guys, 3 Doors Down, nebo třeba Frontman of Country.



Arlingtonský hřbitov Byl založen během americké občanské války na pozemku generála Leeho a jeho manželky. Na místě jsou mimo americké vojáky pohřbeni i například prezident John F. Kennedy, jeho bratr Robert, či prezident William H. Taft.

Den inaugurace začíná pro nastupujícího prezidenta ranní bohoslužbou. Prezidenti Barack Obama i George W. Bush ji absolvovali v kostele svatého Jana episkopální církve, který se nachází několik desítek metrů od Bílého domu. S tradicí ranní modlitby začal v roce 1933 prezident Franklin Delano Roosevelt a od té doby v ní pokračovali všichni prezidenti USA s výjimkou Geralda Forda.

Pohled na západní křídlo budovy Kapitolu během inaugurace.

Po mši prezident, viceprezident a jejich partnerky odjíždějí do budovy Kapitolu, ve které sídlí americký Kongres. Právě tam probíhá složení přísahy. Úplně první inaugurační slib George Washingtona byl však pronesen v New Yorku. Většina ceremoniálů v dějinách se odehrávala před východním křídlem Kapitolu, ale od roku 1981, ve kterém byl uveden do funkce prezident Ronald Reagan, se inaugurační obřad přenesl ke křídlu západnímu. Říká se, že si to Reagan přál, protože chtěl být čelem ke státu, ze kterého pocházel - Kalifornii.

Ceremoniál začíná před polednem. Obřad uvede kapela amerického námořnictva, po které následují proslovy a čtení z Bible tří představitelů církví. Během letošního obřadu vystoupí jako první newyorský arcibiskup, následován reverendem z Národní hispánské křesťanské konference a pastorkou křesťanské církve Nového osudu.

Hudební intermezzo mezi náboženským čtením a samotným skládáním slibů bude mít na starost sbor Missourijské státní univerzity. Svůj slib poté jako první pronese viceprezident, který stejně jako prezident přísahá věrnost ústavě Spojených států. Jeho slib je překvapivě delší než slib samotného prezidenta a zakončuje jej slovy: „K tomu mi dopomáhej Bůh.“ Viceprezident tradičně skládá slib do rukou některého ze soudců Ústavního soudu s rukou na bibli.

Skládání slibu

Předseda Ústavního soudu John Roberts provádí přísahu prezident Baracka Obamy při druhém Obamově inauguračním obřadu u Kapitolu.

Poté následuje samotný obřad prezidentské přísahy. Nově nastupující prezident pronáší přísahu, kterou se zavazuje k ochraně Ústavy do rukou předsedy Ústavního soudu. V případě Donalda Trumpa to bude John G. Roberts Jr.

Prezident Trump bude muset s rukou na Bibli odříkat slib: „Já, Donald John Trump, slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a budu podle svých sil zachovávat, ochraňovat a bránit Ústavu Spojených států.”

Každý prezident si vybírá Bibli, kterou má u obřadu. Prezident Obama měl například v roce 2009 bibli původně patřící prezidentu Lincolnovi a v roce 2013 použil bibli Martina Luthera Kinga. Donald Trump bude v pátek při své inauguraci přísahat na dvě bible, rodinnou bibli a originální bibli Abrahama Lincolna.

Okamžitě poté, co prezident pronese přísahu, vystřelí Prezidentská baterie jednadvacet dělových salv a kapela mariňáků zahraje skladby „Vyrůstá a vzkvétá“ a „Pozdrav veliteli“.

Někteří prezidenti v historii skládali přísahu mimo Kapitol. Například Lyndon B. Johnson musel přísahat do rukou federální soudkyně na palubě letadla z Dallasu, kde byl zastřelen prezident John F. Kennedy.

Po složení slibu prezident pronese svou inaugurační řeč. V ní většinou představí svou vizi pro Spojené státy a sdělí národu své cíle. Nejkratší řeč o 135 slovech pronesl v roce 1793 Washington, přes 90 minut naopak řečnil v roce 1841 William Harrison. Stalo se mu to ale osudným, v mrazu se nachladil a za necelý měsíc zemřel. Jedním z neslavnějších projevů byl proslov Johna F. Kennedyho, ve kterém řekl: „Neptejte se, co může Vaše země udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro ni.“

Prezident Trump ve své řeči pravděpodobně zmíní několik zásadních tematických okruhů, která rezonovala v jeho kampani. Hlavními tématy Trumpovy domácí politiky jsou zrušení systému zdravotního pojištění, známého jako Obamacare, zamezení nelegální imigrace vytvořením zdi na jižní hranici Spojených států nebo tvorba nových pracovních míst.

Následně politici vyslechnou řeč tří příslušníků církví. Letošní inaugurační obřad tímto způsobem zakončí rabín, reverend a biskup. Po jejich čtení ze svatých textů zazpívá národní hymnu vítězka soutěže American Idol, šestnáctiletá zpěvačka Jackie Evancho.

Rozhlas poprvé přenášel inauguraci Calvina Coolidge v roce 1925, v televizi se poprvé objevil přenos z prezidentské přísahy Harryho Trumana v roce 1949. Inauguraci Billa Clintona v roce 1997 pak bylo poprvé možné sledovat i na internetu.

Poté, co skončí celý inaugurační obřad, následuje tradiční oběd v Kapitolu. Tato tradice vznikla v roce 1953. Dříve byli nový prezident a první dáma pozváni do Bílého domu, kde pro ně odcházející hlava státu se svou ženou přichystali slavnostní recepci. V současnosti je organizace oběda v Kapitolu zajištěna Spojenou komisí pro inaugurační ceremonii.

Přehlídka

Prezident a první dáma během průvodu po Pennsylvania Avenue.

Od roku 1801, kdy byl do úřadu uveden Thomas Jefferson, je tradicí, že prezident a viceprezident sledují přehlídku vedenou na Pennsylvania Avenue před Bílým domem. První organizovaná paráda však proběhla až roku 1809 při nástupu prezidenta Madisona do funkce. Podle prezidentského inauguračního výboru se do průvodu zapojí na 8000 účastníků z řad skautů, středoškolských i univerzitních kapel, jednotek jezdectva, hasičských, lékařských či policejních sborů nebo veteránských organizací.

Den prezidenta končí prezidentskými bály. Od roku 1809 jsou plesy záležitostí washingtonské smetánky. Prezident a viceprezident se ukáží během večera na několika akcích, které jsou organizovány napříč Washingtonem. Existuje několik oficiálních plesů, které plánuje Prezidentská inaugurační komise, ale také mnoho neoficiální bálů. Během noci se prezident přesune do Bílého domu, kde následně bude bydlet po dobu dalších čtyř let.

Jedním z důležitých aspektů pro americké ženy i dívky jsou bezpochyby šaty, které má na sobě během inauguračního plesu první dáma. Michelle Obamová si na první ples zvolila bílé šaty na jedno rameno, na druhém již zazářila v červených šatech. Šaty Obamové z první inaugurace byly vystaveny i ve Smithsonianském národním muzeu afroamerické historie a kultury.



Poslední akcí spojenou s inauguračním obřadem je bohoslužba, která probíhá následující den ve Washingtonské národní katedrále.