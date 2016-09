Angelina Jolie podala v pondělí žádost o rozvod. Se svým manželem Badem Pittem se tak rozvádí po dvou letech manželství a dvanácti letech společného soužití. Spolu mají šest dětí, tři adoptované a tři vlastní. Jako důvod rozvodu uvedla Jolie nesmiřitelné spory.



Na sociálních sítích se okamžitě vyrojilo množství teorií o důvodech, které stojí za rozchodem nejslavnějšího páru planety. Jednou z nich je spekulace o románku Pitta s herečkou Marion Catillordovou, se kterou letos natáčel film Spojenci.

Podle TMZ.com však Jolie uvedla, že za jejich nesmiřitelnými spory stojí především Pittovo zneužívání návykových látek, konkrétně marihuany a alkoholu a také to, že nezvládá vztek. Jolie dále vadí způsob, jakým Pitt vychovává jejich děti a považuje jej za nebezpečného otce. Proto také zažádala o výhradní péči s tím, že Pitt by mohl své děti pouze navštěvovat.



„Jsem z toho velmi smutný, ale nejvíc nyní záleží na prospěchu našich dětí,“ vyjádřil se Pitt pro televizi CNN. „Chtěl bych požádat média, aby jim dala čas a prostor se s tím vyrovnat.“ Podle serveru TMZ je Pitt na Jolie naštvaný, neboť díky jejímu prohlášení je nyní celá rodina terčem paparazziů. „Rozpoutala peklo,“ podotkl Pitt.

Okolí jejich domu v Hollywood Hills je nyní v obležení fotografů a losangeleská policie hlídá dům v pravidelných intervalech. Pitt prý o věci s Jolie v posledních dnech diskutoval a žádal ji, aby rozvod řešili „jako dva dospělí lidé“.

Pár vychovává šest dětí: Maddoxe (15), Paxe (12), Zaharu (11), Shiloh (10) a dvojčata Knoxe a Vivienne (8).

Manželé uzavřeli v roce 2014 předsvatební smlouvu. A přestože si podle časopisu Forbes dohromady vydělal 117,5 milionu dolarů, hlavní bitva se patrně strhne o děti.

„To rozhodnutí učinila pro blaho rodiny,“ vysvětlil právník Angeliny Jolie Robert Offer, proč herečka podala žádost o rozvod. „Nic dalšího nebude (Jolie) komentovat a žádá o soukromí v tomto těžkém období.“

Z rozpadu Brangeliny, jak se hvězdnému páru léta přezdívalo, se stala virální senzace na sociálních sítích. Slavná britská zpěvačka Adele věnovala úterní večerní kocert, jen pár hodin po oznámení o rozvodu, právě Angelině a Bradovi. „Je to konec jedné éry,“ prohlásila Adele. Lítost vyjadřovali v reakcích i hollywoodské hvězdy včetně Goerge Clooneyho.



Některé reakce se zaměřují na bývalou manželku Brada Pitta Jennifer Anistonovou a na to, co tomu asi říká.

Někteří však tento humor neoceňují.

