Konec migrační krize? Evropská komise doporučila ukončit kontroly na hranicích

Komise zároveň vyzvala k zavedení „alternativních opatření“, která by zajistila zachování úrovně bezpečnosti v EU.



„Díky našemu společnému úsilí jsou naše vnější hranice nyní silnější a bezpečnější,“ zdůvodnil doporučení Evropské komise její místopředseda Frans Timmermans. „Nastal čas, abychom učinili poslední konkrétní krok k postupnému návratu k normálnímu fungování schengenského prostoru,“ řekl eurokomisař pro otázky vnitra Dimitris Avramopulos. „Schengen je jedním z největších výdobytků evropského projektu. Musíme učinit vše pro to, abychom ho ochránili,“ dodal.

EK: Členské země by měly zavést alternativní opatření

Komise v úterýzároveň vyzvala, aby členské země zavedly „alternativní opatření“, jež by zajistila zachování současné úrovně bezpečnosti jako například přiměřené policejní kontroly v pohraničí a na hlavních dopravních cestách.

Kontroly na vnitřních schengenských hranicích země zavedly předloni v souvislosti s příchodem stovek tisíc uprchlíků, většinou po takzvané balkánské stezce vedoucí z Turecka přes Řecko a západní Balkán do Rakouska a Německa. Někteří z migrantů pak pokračovali do Švédska či dál do západní Evropy. Počet příchozích běženců se výrazně snížil loni po uzavření migrační dohody EU s Tureckem. Tisíce migrantů se nicméně nadále pokoušejí dostat do Evropy, především přes Libyi a Středozemní moře.

Kontroly na hranicích byly naposledy prodlouženy v únoru

Podle evropských pravidel mohou členské země zavést kontroly na vnitřních hranicích Schengenu až na dva roky. Naposledy byly prodlouženy v únoru na tři měsíce. Podle aktuálního návrhu EU, který musí schválit na nejbližším summitu prezidenti a premiéři členských zemí, by kontroly měly skončit v listopadu.

Evropská komise doporučila ukončení kontrol na vnitřních hranicích jen krátce poté, co v úterý švédská vláda oznámila, že sice přestane kontrolovat průkazy totožnosti cestujících z Dánska, samotné kontroly na hranici s jižním sousedem ale posílí.

Nová opatření platí od letošního dubna

Nová opatření na vnějších hranicích schengenského prostoru, o kterých v úterý mluvil Timmermans, vstoupila v platnost na počátku letošního dubna. Země na hranicích společného prostoru mají nyní za povinnost kontrolovat doklady nejen občanům třetích zemí, ale i občanům EU, a to při vstupu do Schengenu i při odchodu z tohoto prostoru. Opatření je vedeno především snahou omezit cesty občanů unijních zemí například do Sýrie, kde by mohli mít zájem bojovat v řadách teroristických organizací.

Tyto kontroly způsobily několikahodinové kolony například na hranici Slovinska s Chorvatskem. Obě země jsou členy EU, Chorvatsko ale na rozdíl od svého severního souseda není součástí schengenského prostoru. V sobotu se premiéři obou těchto zemí dohodli s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem na uvolnění režimu kontrol v případě neúměrně dlouhých kolon.