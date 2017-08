‚Zapuzuji tě, zapuzuji tě, zapuzuji tě.‘ Indie zakázala kontroverzní muslimské rozvody

PRAHA Za nelegální, neústavní a neislámský prohlásil indický Nejvyšší soud kontroverzní muslimské rozvody. Tamní zákon totiž umožňoval jako v jedné z mála zemí světa rozvod muslimského muže se svou ženu pomocí formulky „talák, talák, talák“. Rozhodnutí soudců by mělo přinést zrušení zákona, který dlouhou dobu porušoval rovnoprávnost žen.

Zákon zvaný Sharia Act z roku 1937, umožňoval muslimským mužům rozvod pouhým vyřčením nebo napsáním slova „talák“ třikrát za sebou. Oficiální název praktiky je Talaq-e-Biddat, tedy okamžitý rozvod, či zapuzení.



Tuto možnost měli v Indii pouze muži a ženy neměly jakoukoliv možnost manželovi v rozvodu zabránit. V poslední době se navíc začaly rozvody uskutečňovat i po Skypu, aplikaci WhatsApp či přes sms zprávu.

Iniciativu za přezkoumání tohoto způsobu rozvodu podala k Nejvyššímu soudu pětice muslimských žen a dvě skupiny bojující za ženskou rovnoprávnost.

„Podle práva šaría se může uskutečnit rozvod pouze v případě, že obě strany souhlasí,“ řekla pro BBC Atiya Sabriová, která jako jedna z pěti podala podnět na přezkoumání ústavnosti. „Jak se tedy může jednostranně rozhodnout o manželství?“ ptá se Sabriová.

Její muž ji opustil v roce 2015 tak, že jí poslal dopis do kanceláře jejího bratra. Na konci dopisu stálo třikrát „talák“. Manžel Sabriovou následně i se dvěma dcerami vyhodil z domu. Důvodem prý bylo to, že manželovi neporodila syna.

Rozhodnutí pětičlenného soudního tribunálu tři ku dvěma pro zrušení kontroverzního způsobu rozvodu vítá i 35letá Šajára Banová, která byla také u zrodu stížnosti. „Konečně se cítím volná,“ uvedla Banová pro agenturu Reuters.

Manžel se s Banovou rozvedl přes dopis, když odjela k rodině na léčení. Od té doby se jí nepodařilo muže kontaktovat. „Vypnul si telefon, nemám možnost se s ním spojit. Mám strach o své děti, že jim to zničí život,“ postěžovala si v květnu v rozhovoru pro BBC.

Společně s Banovou a Sabriovou vítá rozhodnutí soudu i indický premiér Naréndra Módí. Podle něj jde o historický rozsudek.



„Rozhodnutí váženého Nejvyššího soudu ohledně trojitého talaqu je historické. Poskytuje rovnost muslimským ženám a je silným opatřením pro posílení postavení žen,“ napsal premiér na Twitter. Sám se tématu několikrát věnoval při svých projevech a zrušení této praktiky podporoval.

Judgment of the Hon'ble SC on Triple Talaq is historic. It grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment.