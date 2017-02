Počasí jako na houpačce. Konec února bude neobvykle teplý a deštivý, pak se ochladí

Týden na přelomu února a března už by měl být jenom slabě nadprůměrný, v dalších dvou březnových týdnech by se teploty měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru. Po poklesu na počátku měsíce by se tak v týdnu od 13. března měly maximální teploty přes den vrátit k osmi stupňům nad nulou. „Přesto nelze vyloučit přechodně i výraznější ochlazení,“ uvedl ČHMÚ. Od přelomu února a března se mohou znovu objevovat noční mrazy.



Dlouhodobá průměrná teplota pro příští čtyři týdny je 1,6 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1987, kdy průměr činil minus 4,3 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr meteorologové zaznamenali 5,8 stupně nad nulou v roce 1990.

„Srážkově předpokládáme první týden předpovědi nadprůměrný. Další tři týdny by měly být srážkově průměrné nebo i mírně podprůměrné,“ uvedl ČHMÚ. Průměrný úhrn srážek v Česku mezi 20. únorem a 19. březnem je 38 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejméně v roce 1991, kdy meteorologové naměřili jen tři milimetry. Nejvíc napršelo a nasněžilo v roce 2000 s úhrnem 84 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.