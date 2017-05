Konečně mám normální život. Vrcholový sport mi chybět nebude, říká Strachová

Už měsíc stojí v čele vlastní kliniky, která se věnuje péči o tělo v rámci fyzioterapie a celostní medicíny. Nad konvičkou jasmínového čaje seděla štíhlá žena s klidným a uvolněným výrazem ve tváři. Z každého pohybu i odpovědi byla vidět dokonalá disciplína. Právě tu ji naučil život ve vrcholovém sportu. Svoje zkušenosti teď chce předávat ostatním, aby nemuseli opakovat žádnou z jejích chyb.



LN: „Cítím ohromnou úlevu a pocit svobody,“ tvrdila jste chvíli po konci kariéry. Máte to stejně i s odstupem?

Mám. Život do konce letošního března byl úplně jiný, svázaný sportem. Koncentrovala jsem se na jednu věc. Vše se točilo lyžování, tréninků a mé kondice. Pokud teď ráno před prací nestíhám snídani, nedělám si s tím hlavu. Před tréninkem je ale něco takového nemyslitelné.

Musíte kvalitně jíst, chodit včas spát. Vše jsem neustále podřizovala tréninkům a směřovala k co nejlepšímu výkonu. Když bych šla na několikahodinovou procházku se psem, druhý den budu mít unavené nohy na tréninku, pokud bych nespala dostatečně dlouho, následující trénink nebude tak efektivní. Především v závodní sezoně jsem se vyhýbala místům, kde je mnoho lidí, abych neonemocněla, a neohrozila tak své výsledky na několik týdnů. To vše bylo součástí mé práce. O své tělo se samozřejmě musíme starat a naslouchat mu, ale ve vrcholovém sportu je to extrémní. Od tohoto se mi opravdu ulevilo.

LN: Tušíte, co vám bude na lyžování naopak nejvíc chybět?

Vrcholový sport mi chybět nebude. Na lyže a hory se už opět těším.

LN: A už jste byla od doby, co jste skončila, lyžovat?

Na horách pořád leží sníh. Ne, poslední můj kontakt se sněhem byl v Aspenu (v březnu na finále Světového poháru, kde skončila osmá). Po druhém kole jsem zula lyže a od té doby jsem je na nohách neměla. Už se ale na hory a zimu opět těším.

LN: Užije si vrcholový lyžař jízdu z kopce mezi turisty?

Ale já už přece nejsem vrcholový lyžař. Jsem na straně turistů. Pro řadu sportovců je jejich sport po ukončení kariéry definitivně uzavřená kapitola.

LN: Pro vás tedy ne?

Lyžování není běh přes překážky nebo veslování, jde o normální rekreační sport, takže je logické, že se na sjezdovku vrátím. Užiju si turistické lyžování jako klasickou dovolenou, u nás nebo v Alpách. Nikdy v životě jsem si ještě nešla jen tak zalyžovat.

