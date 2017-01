Konečně více podpory od USA, těší syrské rebely dodávka obrněných aut

SDF dostala obrněná auta a vozy určené k přemísťování bojovníků před čtyřmi pěti dny, řekl Silo. „Ačkoli jich nebylo moc, je to důkaz ochoty k větší podpoře. Dříve jsme pomoc v takové formě neměli, mohli jsme dostat jen lehké zbraně a munici. Ze strany nového amerického vedení jsou to známky ochoty k nové pomoci pro naše jednotky,“ řekl Silo.



SDF bojují proti radikálům z Islámského státu a vznikly v roce 2015 na popud USA. Mají až 25 tisíc členů, jejich hlavní složkou jsou kurdské milice YPG a stojí za nimi mezinárodní letecká koalice vedená Spojenými státy. SDF od loňska bojují proti IS v provincii Rakka, která je syrskou baštou Islámského státu.

Zástupce kurdských milicí v úterý řekl, že boje v Rakce vstupují do nové fáze, jejímž cílem je stejnojmenné provinční středisko zcela obklíčit. Přeruší se tím spojení velení IS s jeho oddíly ve východní provincii Dajr az-Zaur. „Příští fází boje je zcela Rakku izolovat. Abychom to dokázali, musíme se dostat k silnici mezi Rakkou a Dajr az-Zaurem. To bude obtížné,“ sdělil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj z YPG.

Silo potvrdil, že se připravuje nová operace proti IS a že má začít za několik dní. Další detaily ale neuvedl.