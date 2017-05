KONHEFR: Bez lepku a bez laktózy. Módní výstřelek či nutnost?

Cukrářka objednává bezlepkovou mouku po desítkách kilo a bez lepku máme v cukrárenské vitríně 30 procent zákusků. Poslední dobou nejčastější objednávaný dort na zakázku je dokonce bez lepku a bez laktózy.



Stejně tak v kavárně dnes denně standardně připravujeme kávové nápoje na bázi mléčných náhražek, zákazníci si mohou vybrat ze sójového mléka, mandlového a dalších a nikdo z baristů se už nad tím nepozastavuje.



Pravda je, že pokud namícháte správnou bezlepkovou mouku, tak v chuti ani nepoznáte, že jde o produkt z jiné než pšeničné mouky. Řada zákazníků nechce takové produkty konzumovat, že jsou moc zdravé. Takže dnes už řadu věcí děláme jen bezlepkových a ani to neznačíme. Zákazníci jsou nadšení, chutná jim a my tak zabijeme dvě mouchy jednou ranou.



Bez jíšky

Podobné je to v kuchyni. Klasickou jíšku již skoro nepoužíváme. Polévky zahušťujeme bramborami, zeleninou, rýží atd. Takto jde připravit i řada klasických omáček. Co nás k tomu vede? Jednoznačně zákazníci. Rok od roku přibývá těch, kteří lepek či laktózu vynechávají ze svého jídelníčku.

jiří konhefr Jiří Konhefr se vyučil kuchařem a své vzdělání ještě obohatil absolvováním bakalářského oboru na Vysoké škole hotelové v Praze. Jeho prvním profesním působištěm byla restaurace Harmonia v hotelu Forum Praha, který byl v té době vyhlášen jako gastronomická špička v České republice. Následně vystřídal ještě několik míst, na nichž působil jako kuchař či šéfkuchař. V současné době se plně venuje svému vlastnímu konceptu Food Story v pražské Dlouhé ulici.

A tady je otázka, zda je to pro ně nutnost ze zdravotního hlediska či módní záležitost. Že by najednou bylo tolik diagnostikovaných s alergií na lepek či laktózu? Spíše mi přijde, že jde o tu módu. Když dnes někdo neví, proč má zažívací problémy, tak se to svede na lepek a nasadí se bezlepková dieta. I mě osobně před lety jeden známý alternativní léčitel „diagnostikoval“ alergii na laktózu. Že prý může za moje obtíže. Obtíže nezmizely a já přestal blbnout a s chutí si dám dobrý jogurt či sýr.



Prostě to teď frčí. Za zázračným zlepšením nejlepšího tenisty posledních let je prý také bezlepková dieta, tak proč to nezkusit? Toto alespoň nikomu neuškodí.

A proč se tomuto trendu nepřizpůsobit? Od toho jsme tu. Pozitivní je, že narůstající objem prodávaných bezlepkových produktů snižuje koncovou cenu pro zákazníka. Zkoušíme nové věci, tím se i učíme, rozšiřujeme portfolio nabídky. A vývoj je znát. To, co dříve nechutnalo špatně, dnes chutná skvěle. Bezlepkový chléb si i já s chutí zakrojím.