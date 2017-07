KONHEFR: Hygiena na trzích? Někdy to je přes čáru

Nedávno jsem byl ve svém oblíbeném Českém Krumlově, kde probíhali slavnosti a k té příležitosti trhy. A to mne vedlo k zamyšlení nad tématem hygieny a zázemí stánků na trzích a festivalech.

Přijde mi, že není zase takový rozdíl mezi standardní kuchyní a mnoha stánky v kterých se vaří, ale podmínky ze strany hygieny, hlavně dohledu, jsou diametrálně odlišné. Pro pevné provozovny platí v mnoha směrech velmi přísné podmínky a často z hlediska selského rozumu nenacházím smysl předpisu. U jednoho projektu jsme měli 14 míst k sezení a k tomu naplánované 2 toalety, zvlášť pro dámy a pány a jednu společnou předsíňku s umyvadlem. Dvě oddělené toalety byly v pořádku, ale už ne to, že je jen jedna předsíňka, protože každá toaleta musí mít svoji.



Nechápu, v čem je problém, že si ženy a muži myjí ruce společně a koukají do jednoho zrcadla. Mezi zaměstnaneckou šatnou a prodejnou zase musíte mít minimálně dvoje dveře atd. Ale zpět k tomu, co mě přivedlo k tomuto zamyšlení. Na trzích byl i mezi lidmi velmi oblíbený stánek se smaženými bramborovými spirálami. Pohled na olej, v kterém se smažilo, byl dost děsivý. Oblečení obsluhy u fritéz? Kraťasy a tričko, na nohou žabky.



Bez zástěry, bez pevné obuvi. Stejné ruce, které přijímaly peníze pak vyráběly spirály. Co však byl vrchol, že brambory, ze kterých vyráběli spirály, brali rovnou z pytle ze země, který koupily někde ve skladu. S mytím a čištěním brambor se nikdo netrápil. Ale zákazníkům ve frontě to evidentně nevadilo. U dalšího stánku zase prodávali cizokrajné sýry a salámy, na které pralo slunce. Jak asi takové sýry po celodenní opalovačce budou vypadat na tomto pultu druhý či třetí den, když ta celá kola evidentně neprodají? U stánků s teplým jídlem nikdo nekontroluje teplotu hotových jídel, přitom v kuchyni musíte přesně dodržovat teplotu vydávaných jídel a je i stanoven čas, po kterém je musíte zlikvidovat a již je nemůžete vydávat.

jiří konhefr Jiří Konhefr se vyučil kuchařem a své vzdělání ještě obohatil absolvováním bakalářského oboru na Vysoké škole hotelové v Praze. Jeho prvním profesním působištěm byla restaurace Harmonia v hotelu Forum Praha, který byl v té době vyhlášen jako gastronomická špička v České republice. Následně vystřídal ještě několik míst, na nichž působil jako kuchař či šéfkuchař. V současné době se plně venuje svému vlastnímu konceptu Food Story v pražské Dlouhé ulici.

Prošel jsem řadu festivalů, ale nikde jsem si nevšiml, že by chodily kontroly. Ale abych neházel všechny do jednoho pytle, jeden z našich největších festivalů má svého najatého odborníka na hygienu, který u jednotlivých účastníků odstraňuje chyby. Když ve Francii navštívím regionální trhy, jsou podmínky pro prodej podobné jako u nás, to neříkám. Ale to důležité slovo je regionální.



Prodávají tam produkty, které v regionu vypěstují či vyrobí a hlavně zákazníci jdou na trhy tyto věci kupovat, takže obrátka sortimentu je daná a neprodávají je 3 dny po sobě. Ví také, jaký sortiment mohou k danému počasí mít jak uskladněn a vystaven, aby netrpěl. Na jednom malém trhu v regionu Rhony prodávali čerstvé ryby. Vůbec jsem nečekal na tak malé městečko takovou profesionalitu. Prezentace byla fantastická. Při pohledu na ryby jste okamžitě dostali chuť. Vše bylo zachlazené a na ledu, pravidelně se ryby rosily vodou. To u nás na trzích, když občas vidím jak ryby prodávají, nemám odvahu si je koupit.

Je jasné, že u stánkového prodeje bude třeba hledat vždy kompromis, ale i zde by zákazníci měli mít nárok na produkty a servis v té nejlepší možné kvalitě a ne jen neprofesionálně tišit hlad po požadovaných službách.