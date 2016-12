Konkurs pro doplnění souboru Alexandrovci začne po Novém roce

„Co se obsazení týče, zahájíme po Novém roce konkurs do sboru a do orchestru. Tak se to vždy dělalo, vybírali se ti nejlepší, a tak to také bude,“ prohlásil Šojgu. Zároveň poděkoval podnikům, které poskytly pomoc a umožňují ministerstvu obnovit materiální vybavení souboru.



Ministr zdůraznil, že cílem je udržet dobrou pověst a vysokou úroveň souboru.

Alexandrovci letěli z Moskvy do Sýrie povzbudit ruské vojáky, kteří tam působí na straně vládních jednotek bojujících s povstalci. Letadlo v neděli po mezipřistání v Soči krátce po startu spadlo do moře. Zahynulo všech 92 lidí, kteří byli na palubě.

Šojgu řekl, že jeho úřad je v kontaktu s rodinami obětí a že podpoří ty, které budou potřebovat další pomoc. „Jde o manželky, o děti, o bydlení,“ řekl Šojgu.