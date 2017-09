Korejská hvězda natáčela v Karlových Varech. Očekává se příval turistů

KARLOVY VARY V lázeňském městě Karlovy Vary v uplynulých dnech natáčel jihokorejský herec a zpěvák So Kang-čun seriál Are You Human Too? Ten se má vysílat po celé Asii. Město očekává zvýšený zájem turistů. Stejná situace nastala v roce 2015 v Praze díky čínskému filmu Jen my víme kde.

Nam Šin (So Kang-čun) je syn bohatého majitele prosperující firmy. Jeho matka Oh Ro-Ra (Kim sung-Ryoungová) je naopak světová kapacita přes mozkovou chirurgii a umělou inteligenci. Po nešťastné nehodě upadá Nam Šin do kómatu. Jeho rodiče se dohodnou na tom, že za pomoci peněz a nejmodernějších technologií vytvoří androida, který bude přesně jako jejich syn.

Seriál bude mít 18 dílů a jeho natáčení oficiálně začalo 30. června. Seriálový štáb se do Karlových Varů přesunul na samém konci srpna. „Myslím, že je to velmi dobrá příležitost, jak ukázat Karlovy Vary obyvatelům Asie,“ řekl České televizi Ju Sang-won, vedoucí produkce jihokorejské televize KBS, která za seriálem stojí.

Očekává se, že seriál zvedne zájem asijských turistů o Karlovy Vary. Podobný případ nastal v roce 2015 díky čínskému filmu Jen my víme kde. Romantický snímek vypráví příběh mladé Jin Ying, která odjíždí studovat do Prahy. Zde se seznámí s čínským mladíkem, který v Praze žije již několik let. Snímek kombinuje romantiku s malebnými záběry na Staré město. V Číně film hned první týden po uvedení vidělo několik milionů diváků. Snímek způsobil zvýšený zájem turistů z asijských zemí.