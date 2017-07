Ani v jižních Čechách už pouhý rybník nestačí

Řeč je nejen o turistech, kteří Českobudějovicko jako velmi populární prázdninovou oblast navštěvují, ale rovněž o místních, kteří poznali úroveň služeb v zahraničí a logicky jim už nestačí jen bezpečí, krásná příroda a místo štamgasta v některé z našich hospod.

Obec Olešník má obrovské štěstí v tom, že už v 80. letech vybudovala poměrně rozsáhlý plavecký a menší dětský bazén spolu s dalšími sportovišti.

Druhou výhodou je sousedství jedné z největších firem v kraji – Jaderné elektrárny Temelín. Tamní zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci jednak tvoří slušné procento návštěvníků našeho plaveckého areálu, především ale elektrárna disponuje solidním sponzorským programem pro města a obce ve svém nejbližším okolí. I díky němu jsme na opravy a úpravy aquaparku získali za posledních deset let téměř tři miliony korun. Návštěvníci si tak mohou letní dny užívat za cenově přijatelné vstupné, které jsme nemuseli už několik let zvyšovat. Místní si nejčastěji pořizují permanentku na třináct vstupů za 600 korun, náhodní návštěvníci starší 18 let u nás mohou celý den strávit za 60 korun a malé děti a senioři nad 70 neplatí nic.

Obec přitom na provoz prakticky nedoplácí, v letní sezóně se zde o víkendech návštěvnost pohybuje kolem osmi set lidí denně a ani provoz dalších populárních koupališť v nedaleké Hluboké nad Vltavou, nebo Týně nad Vltavou počet návštěvníků nesnížil. Spíše naopak, místní spolky, sdružení a hasiči zde v létě pořádají dvě až tři akce týdně. Spádově se k nám sjíždějí lidé z větších Vodňan, nebo Netolic. Ve finále tak profitují všichni.

Nedávno se v obci otevřela už druhá restaurace a provozovatelé občerstvení na plovárně se nemohli dočkat zahájení sezóny. Také návštěvníci informačního centra jaderné elektrárny si poznávací výlety zpestřují koupáním u nás. Zbývá jen otázka, zda i my dokážeme našich následovníkům zanechat v obci něco podobného. Pevně věřím, že ano.