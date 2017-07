Vzpomínky vodu nepřitáhnou, koupaliště je však v dohledu

Osnicí a Kocandou protéká Botič. V 70-tých letech minulého století byla část Osnice chatovou oblastí. Lidé si zde vybudovali koupaliště, vedle něj kurt na volejbal a malou rekreační zónu. Bylo to důmyslné vodní dílo. Koupaliště bylo napájeno odbočkou přímo z Botiče. Aby nebyla voda úplně ledová, dal se její přívod uzavřít. Voda se tak přirozeným způsobem ohřívala sluníčkem. Koncem osmdesátých let postupně přestalo koupaliště sloužit a v současnosti jsou na místě pouze torza starých betonů, z jámy se stala černá skládka a břehy jsou zarostlé. Jaká to škoda!

Dalším místem, se se u nás lidé koupali a dokonce i jezdili na vodních lyžích je nádrž Osnice. Malá přehrada slouží jako sedimentační nádrž a ochrana Hostivařské přehrady. Po několika povodních a hlavně letech bez větší údržby už je zanesená. Povodí Vltavy se ve spolupráci s městem podařilo získat peníze na její odbahnění a rekonstrukci hráze. Příští rok by mělo dojít k napuštění a v plánu je, aby mohla sloužit i k rekreačnímu koupání. Okolí bychom rádi upravili, aby zde vznikl malý rekreační lesopark.

V centrální Jesenici pak máme rybník Pančák, ale ani ten není vhodný ke koupání. Na svoji údržbu ještě čeká. V současné době ho mají ve své správě rybáři a slouží jako chovný rybník. V příštím roce kolem něj bude vybudovaný volnočasový areál. Revitalizace vodní plochy ale zatím není v plánu...

Jak je patrné, vodní toky v Jesenici byly dlouho dobu bez větší údržby. Ve spolupráci s Povodím Vltava nyní pracujeme na revitalizaci celého toku Botiče na našem území. Údržba je nutná i z důvodu zadržení vody jako prevence před většími povodněmi dále po proudu. Součástí bude i obnova malého koupaliště a odbahnění nádrží. Celý projekt je připraven na několik let. Pokud podaří zrealizovat všechny záměry, jeseničtí obyvatelé by se do dvou let mohli konečně opět vykoupat v přírodě, v místě svého bydliště.