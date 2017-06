Královédvorská zoo se snaží o návrat nosorožců do Afriky

Poslední nosorožec černý byl ve Rwandě zaznamenán v roce 2007. K jejich návratu došlo na začátku letošního května, kdy byla do země převezena skupina zvířat z Jihoafrické republiky. „Pro lepší vyhlídky nově založené populace je důležité, aby se zvířata z jižní Afriky mohla spojit s geneticky nepříbuznými zvířaty z evropských zoologických zahrad,“ vysvětluje Jan Stejskal, vedoucí zahraničních projektů ZOO Dvůr Králové.



Na letošní léto proto připravila obuvnická značka TOMS pro Českou republiku speciální model Save the rhino Alpargata, jehož koupí podpoříte návrat nosorožců černých (jinak též dvourohých) ze ZOO Dvůr Králové do Afriky. Do propagace modelu se zapojila modelka Veronika Vařeková, která se zoo dlouhodobě spolupracuje, a také módní časopis Elle.



„Jsem nadšená, že dvorská zoo dokáže vracet tak charismatická zvířata, jako jsou nosorožci, do míst, kde byli v minulosti vyhubeni. Rwanda je nádherná země, v níž se snažím pomáhat, a těší mě, že s dvorskou zoo mohu spolupracovat na plánovaném transportu nosorožců právě sem,“ říká Veronika Vařeková.