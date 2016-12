Královéhradecký kraj zrušil tendr na miliardovou přestavbu nemocnice Náchod

Obálky s nabídkami firem se měly po několika posunutích termínu otevírat 19. prosince. Kraj hodlá zakázku na nemocnici vypsat znovu, aby dodavatele mohl vybrat v roce 2017, uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Přestavba nemocnice Náchod za krajem maximálně stanovených 1,3 miliardy korun bez DPH byla investiční prioritou bývalé krajské koalice ČSSD a KSČM. Zrušený tendr byl třetí v pořadí, i předchozí dva kraj z různých důvodů zrušil.

Podle Štěpána z odůvodnění příkazu k policejní prohlídce vyplývá, že před zveřejněním soutěže měly být poskytnuty jednomu z potenciálních uchazečů informace z přípravy zadávací dokumentace včetně jejích částí. „Tím by mohlo dojít ke zvýhodnění tohoto uchazeče oproti ostatním a to je pro nás nepřijatelné,“ uvedl hejtman. Dalším důvodem pro zrušení soutěže podle něj byl dílčí nesoulad prováděcí dokumentace se stavebním povolením.

Zrušení tendru podle vedení kraje neznamená konec projektu. „Už kvůli zaměstnancům nemocnice a obyvatelům z celé spádové oblasti je potřeba co nejdříve začít pracovat na přípravě nového tendru,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Současnou zadávací dokumentaci kraj podrobí revizi. „Na revizi začneme pracovat okamžitě, na druhou stranu ji nechceme uspěchat. Naším cílem je vyhlásit zakázku a vysoutěžit dodavatele stavby v roce 2017,“ uvedl radní pro investice Václav Řehoř (ODS). Nové vedení kraje, které je složené z pěti subjektů, se přestavbou již zabývalo v polovině listopadu, kdy termín otevírání obálek posunulo z 21. listopadu na 19. prosince. Předchozí termín otevírání obálek byl stanovený na 23. září, ale o den dříve kvůli tendru na hejtmanství a dalších místech zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Bývalé vedení kraje následně otevírání obálek posunulo na 21. listopadu, aby si o věci rozhodlo nové vedení kraje.

Tendr kraj vypsal letos 6. června a obálky se měly původně otevírat 22. srpna. Následně kraj termín otevírání obálek patnáctkrát posunul, takže soutěž dosud nabrala čtyřměsíční zpoždění.

Stavbaři by měli v nemocnici postavit dva nové pavilony, ve kterých bude například lůžková část chirurgie, ortopedie a operační sály, porodnice a dětské oddělení.

Modernizaci náchodské nemocnice kraj chystá mnoho let. Podle původních představ se mělo začít stavět v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající tendr na stavební firmu a vzdal se evropské dotace 400 milionů korun. Druhý tendr kraj vypsal v červenci 2015. Po 16 odkladech termínu jej nakonec letos v únoru kvůli nekvalitně zpracované dokumentaci zrušil.