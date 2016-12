Královna Alžběta podporovala brexit, tvrdí redaktorka BBC

Od panovnice Spojeného království se tradičně očekává politická neutralita.



Královna se podle Kuenssbergové vyjádřila ve prospěch takzvaného brexitu na soukromém obědě, který se konal před letošním červnovým všelidovým hlasováním, v němž Britové rozhodli o vystoupení své země z EU. Novinářka informaci o Alžbětině názoru předtím nezveřejnila, protože ji měla jen od jednoho zdroje.

„Při neformálním rozhovoru s jedním z mých kontaktů (mi) řekli: Víš co? V určitém okamžiku to vyjde najevo a já ti (to) říkám teď a nevím, jestli se toho BBC dotkne, ale královna lidem na soukromém obědě sdělila, že si myslí, že bychom z EU měli odejít,“ prohlásila Kuenssbergová podle serveru listu The Guardian.

„Při tom obědě zřejmě řekla: Nevidím důvod, proč nemůžeme prostě odejít. V čem je problém?,“ dodala redaktorka s tím, že se jí ale informaci nepodařilo rychle nezávisle ověřit.

O údajné královnině podpoře brexitu informoval už v březnu britský bulvární deník The Sun. Jeho tvrzení ale Buckinghamský palác odmítl jako zavádějící a na list si úspěšně stěžoval u britské novinářské asociace IPSO. The Sun přesto tehdy uvedl, že na své zprávě trvá. Odvolával se v ní na nejmenované zdroje, podle kterých královna nesouhlas s členstvím v EU vyslovila nejméně dvakrát za poslední desetiletí.