Křehké příměří v Sýrii: dvě hodiny po začátku se střetla armáda s rebely

V případě bojů mezi radikály a vládními vojsky jde o první porušení klidu zbraní, jehož garanty jsou Rusko a Turecko. Na většině míst ale podle dosavadních informací boje opět utichly.

Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) příměří porušili povstalci v západosyrské provincii Hamá a obsadili část území, kterou měla před tím pod kontrolou vládní vojska. Podle mluvčího povstalecké skupiny Džajš al-Nasr Muhammada Rašída vládní vojska naopak klid zbraní porušila ostřelováním území kolem dvou vesnic v jižní části provincie Idlib, která s provincií Hamá sousedí.



Střelba byla krátce po půlnoci místního času slyšet také v jihosyrských provinciích Dará a Kunajtra, uvedla SOHR, která sídlí v Londýně, situaci v Sýrii ale monitoruje pomocí sítě místních aktivistů.

Na příměří, které začalo platit o půlnoci místního času (ve čtvrtek 23:00 SEČ), se dohodli protivládní povstalci s režimem syrského prezidenta Asada. Zatímco rebely podporuje Ankara, Moskva je spojencem damašského režimu.

Ruské letectvo útočilo na Islámský stát na severu Sýrie

Součástí celého příměří nejsou teroristické organizace, jako jsou Islámský stát (IS) či Fronta dobytí Sýrie (dříve známá jako An-Nusra), ani milice syrských Kurdů YPG.

Na pozice Islámského státu (IS) v oblasti syrského města Al-Báb zaútočilo v noci na pátek ruské letectvo. O útoku informovala turecká armáda, která v této oblasti bojuje několik dní. Podle ní při ruských leteckých operacích přišlo o život 12 členů IS.

Turecko bojuje v Sýrii od srpna s cílem pomoci porazit radikální Islámský stát. Přišlo od té doby o více než 30 vojáků, dalšího ztratilo v minulých 24 hodinách podle agentury Reuters při útoku IS v oblasti Azraku.

Al-Báb leží v provincii Halab poblíž turecké hranice. Do tamních bojů je zapojeno také turecké letectvo, které podle dnešní zprávy zničilo 17 objektů používaných IS a zlikvidovalo 26 radikálů.

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle posledních údajů si vyžádala více než 300.000 obětí. Rusko by rádo už na leden do kazašské Astany svolalo mírové rozhovory. Všechny dosavadní pokusy o příměří ztroskotaly.