Křesťanská komunita a fyzické tresty dětí? Bití proutkem není násilí, ohrazuje se její člen

Lidovky.cz: Podle nejnovějších zpráv v Německu už není žádný člen komunity. Skutečně odešli všichni? Jaký byl důvod jejich přestěhování?

V Německu komunita fungovala nějakých zhruba dvacet let. Byly tam vždy problémy ohledně domácího školství. V Německu je totiž zakázané. Kvůli represím sociálních služeb tedy byla spousta rodin donucena emigrovat. Musely žádat o azyly v jiných zemích světa. Nešlo ale jen o Dvanáct kmenů. Šlo třeba i o běžné rodiny, které chtěly učit děti doma. Členové naší komunity pak využili toho, že jim byla povolena soukromá škola. Po incidentu v roce 2013, kdy proběhla obrovská razie, kvůli níž byly odebrány děti, pak ale úřady zavřely. A tak se začalo řešit, jestli komunita Dvanáct kmenů může dál žít v Německu. Některé rodiny tak odešly do jiných zemí.

Do Česka se přesunula německá sekta Dvanáct kmenů známá fyzickými tresty dětí

Lidovky.cz: Odešli do zemí, kde mohou vzdělávat děti doma?

Přesně tak. Podle platných zákonů.

Lidovky.cz: Vraťme se do roku 2013, kdy v Německu proběhl velký zásah a rodinám bylo odebráno celkem čtyřicet dětí. Tomu předcházelo začlenění reportéra do tamní komunity. Vznikly záběry, na nichž jsou děti bité holí. Jak jste to jako členové Dvanácti kmenů přijali?

Často mezi sebe přijímáme hosty. Nefungujeme jako uzavřená společnost. On se tehdy stal součástí naší komunity. Na skrytou kameru ale natočil, jak maminky daly na zadek neposlušným dětem. Měly proutek obalený plenou. Tyto záběry sestříhal a vytvořil z toho film. V něm už třeba není vůbec vidět, že maminka dítěti vysvětluje, co udělal špatně a že mu vypráví o odpuštění. Není vidět ani to, že dítě nakonec maminku objalo. Německý novinář z toho vytvořil hororový film a jednotlivé státní instituce dotlačil k tomu neuvěřitelnému zásahu, který od druhé světové války nemá obdoby. Přišla policie a bez jakýchkoli známek týrání odebrala čtyřicet dětí.

Lidovky.cz: Víte, co se s těmi dětmi stalo potom?

Policie a sociálka děti odvlekly. Vyšetřil je soudní lékař, který zjistil, že žádné z dětí není psychicky ani fyzicky týrané. Rodiče skončily před soudem. Celá kauza se už čtyři roky opírá o novinářův film, elegantně nazvaný jako důkazní materiál. Některé děti ale už byly rodinám vráceny.

Lidovky.cz: Týká se tato situace i rodin, které přijely z Německa do Česka a usadily se u zdejší komunity?

Pár takových rodin tu bylo. Ale už zase odjely jinam. Nyní žijí v jiných komunitách.

Lidovky.cz: Kolik členů má vlastně komunita Dvanácti kmenů v Česku?

Jsou to řádově desítky. Žijí tu dohromady Češi, Poláci, Slováci, Španělé,Američané a Němci. Máme také hodně krátkodobých návštěv. Pomáhají nám s tím, co nedokážeme udělat. Nejsou to ale jen rodiny s dětmi, přijíždějí sem i jednotliví zástupci Dvanácti kmenů. Jsou tu většinou na 14 dní, chtějí zkrátka jen vidět, jak to u nás funguje. Rodin i návštěvníků máme v Mšeckých Žehrovicích neustále velké množství.

Lidovky.cz: Vaše komunita je často spojována s kontroverzními výchovnými metodami, mezi něž patří třeba i fyzické tresty. V čem se vaše výchova odlišuje a jakou úlohu mají fyzické tresty?

To je takové postižení po tom, co se stalo v Německu. Kdykoli přijde někdo z nás někam na návštěvu, musí nejprve vysvětlovat diskrétní věci, které jsou záležitostí každé rodiny. Německá kauza výrazně poškozuje rodinný život.

VIDEO: Náboženské uskupení Dvanáct kmenů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: Loni v červnu soud v německém Augsburgu poslal na dva roky do vězení učitelku komunity, kterou usvědčil z týrání svěřených žáků. Jsou fyzické tresty záležitost celé komunity, nebo jednotlivců?

Je potřeba mluvit o rodině. Výchova je záležitostí rodičů. To samé se vztahuje i na nás jako na komunitu. I v tom případě platí, že rodič je zodpovědný za to, jaké své děti vychovává. Jsme věřící, čteme Bibli a jsme přesvědčeni o tom, že to, co je v ní napsáno, má nějaký důvod. V Bibli je mimo jiné uvedeno, že ten, kdo miluje svoje děti, je také vychovává a ukázňuje. Je tam možné se dočíst, že rodiče vezmou proutek a že jím děti dostanou. Jsou napomenuti, dále je jim vše vysvětleno a pak odpuštěno. To, že dítě dostane proutkem, není násilí. Pokud se máme bavit o dětech a výchově, tak je důležité si to uvědomit. Je to něco, čím rodiče projevují lásku k dětem. Nenechají je růst křivě, ale napravují je. Ukázňují je podle toho, co zrovna potřebují. My děti milujeme a ctíme. To je jeden z primárních důvodů, proč je nechceme posílat do škol. Jsme vděčni za domácí vzdělávání a za to, že můžeme ovlivnit, jakým směrem se děti vydají. Začínáme s nimi úplně od nuly.

Lidovky.cz: Kromě Mšeckých Žehrovic na Kladensku vaše komunita funguje i ve Skalné na Chebsku. Plánujete rozšířit působení komunity?

Žijeme jako včely. Ty žijí na jednom místě, ale když nasbírají hodně medu, je jim dobře a je jich hodně, tak se jich část oddělí a odletí jinam. Tam, kde jsou příznivé podmínky. Nikam se ale neženeme. Důležité pro nás je hlavně jedno – země, kde žijeme, musí být svobodná.