Křesťanskou holčičku svěřili muslimským pěstounům. Měla se učit arabsky a nejíst vepřové

rozhořčení poslanci Philip Hollobone, konzervativní poslanec za Kettering, k případu řekl: „Co kdyby se o muslimskou dívku staral křesťanský pár a nutili jí, aby popírala svou muslimskou výchovu a stala se křesťankou? Jak by se jim to líbilo? Andrew Bridgen, konrervativní poslanec za severozápadní Leicestershire k tomu dodal: „Je to prostě špatně. Z dlouhodobého hlediska je to špatné rozhodnutí pro zabezpečení dítěte.“ Dětská ombudsmanka pro Anglii, Anne Longfieldová: „Jsem těmi zprávami znepokojena. Náboženské přesvědčení dítěte, rasové a kulturní prostředí dítěte by se mělo brát v úvahu při výběru vhodných pěstounů.“ Předseda sněmovní komise pro vzdělávání Robert Halfon naléhá na vládu, aby případ vyšetřila a zjistila, zda je podobná praxe v systému běžná. Řekl, že dítě „má mít právo být umístěno do prostředí, kde je reflektována jeho mateřská kultura“.