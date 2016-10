Kriminalisté kvůli firmě chodili měsíce bez odznaků. Dostala za to pokutu 415 tisíc

Kde jsou naše odznaky? To byla otázka, na níž se kriminalisté ptali přes devět měsíců. Za chybějící placky se dokonce omlouval tehdejší náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube. „Je to nepříjemná záležitost a pro mě i dost citlivá. Stejně tak pro všechny z kriminálky,“ řekl v lednu.



Na konci srpna firma Tyssa Technology, která zakázku za 3 223 140 korun vyhrála, konečně splnila své závazky a všech 12 tisíc placek dodala. Kvůli zpoždění jim ale Policejní prezidium vyměřilo velké penále, které tvoří téměř jednu sedminu z ceny zakázky. Společnost musí zaplatit 415 256,59 korun.

Podle Davida Václava Pítra, člena dozorčí rady Tyssa Technology, takové penále firmě vaz nesrazí. „Firma dodává výrobky celé řadě zákazníků, včetně zahraničních. Policejní prezidium je pouze jeden z mnoha zákazníků, firma tedy nebude mít problém zaplatit penále ze zdrojů jak z této konkrétní zakázky, tak i z jiných zakázek,“ odepsal na dotaz.

Server Lidovky.cz rozhodnutí o sankci získal až s odovláním na zákon o svobodném přístupu k informacím, policie jej zprvu nechtěla zveřejnit. „Konzultovali jsme celou věc s naším právním oddělením a nebylo by vhodné konkrétní částku sdělovat z naší strany. Prosím, informujte se u dané firmy, zda výši vypočtené sankce chce sama sdělovat,“ vysvětlovala zdrženlivost policie Ivana Nguyenová z tiskového oddělení policejního prezidia.

Technologické problémy

Za problémovou zakázku mohly údajně technologické problémy. Dodavatel měl totiž potíže se zajištěním vhodného materiálu a zpozdila se i dodávka výrobního zařízení a softwaru, které nepocházely ze zemí Evropské unie. Zařízení mělo nanést stejnoměrnou vrstvu barvy tak, aby reliéf odznaku prosvítal vrstvou pryskyřice.



„V době vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku nedisponovala potřebnou technologií žádná firma v Česku. Zavedení technologie do výroby se však ukázalo náročnější, než jsme původně předpokládali, ale to se ve výrobě běžně stává,“ argumentuje Pítra.

Během distribuce odznaků se navíc ukázalo, že některé dodané odznaky nebyly kvalitní. První várku z dubna tak musela policie reklamovat. „Celkový počet dodaných odznaků je dvanáct tisíc kusů, z toho dodatečně reklamovaných odznaků je 36 kusů,“ sdělila v září Nguyenová.

Zakázku z odznaky kritizoval poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) z poslaneckého policejního výboru. Kontroverzní návod k použití odznaků.

Na internet také unikl návod k použití placek, kde je uváděno, že skladovací teplota pro odznak je mezi sedmi a dvaceti pěti stupni Celsia. Zakázku později kritizoval také Zdeněk Ondráček (KSČM) z poslaneckého policejního výboru a došlo i na interpelaci ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

„Ve Sněmovně jsem pak hovořil o ‚kvalitě‘ odznaků, které se mezi kriminalisty již nazývají čokoládové, a to pro teploty jejich uskladňování od +7 do + 25° C. Podotýkám, že cena jednoho je cca 325,- Kč. No nekupte to,“ napsal Ondráček na sociální síť Facebook.

Podle poslankyně Jany Černochové (ODS) šlo o selhání ministerstva vnitra. „Ministr Chovanec vše svádí na dodavatelskou firmu, ale jsem přesvědčena, že odpovědnost přeci musí nést i zadavatel, když není schopen vymoci si podmínky smlouvy a jen pasivně čeká,“ kritizovala na interpelaci poslankyně.

Policii to neparalyzovalo

Kriminalisty však absence odznaků při práci neparalyzovala. „Každý se do té doby (než odznak dostane) bude prokazovat služebním odznakem Policie České republiky. Skutečnost, že nemá odznak kriminalisty, nemá žádný vliv na plnění úkolů,“ upozornil mluvčí policejního prezidia David Schön. Služební odznak Policie ČR totiž „fasuje“ každý policista.