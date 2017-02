Jiří Paroubek uveřejnil osobní korespondenci s manželkou Petrou. Prý už nemohla dál

Dnešní bulvár přináší informaci o odchodu mé manželky Petry ze společné domácnosti. Nechci se k tomu nijak zvlášť vyjadřovat. Snad jen tolik:

Moje žena trpí již několik měsíců těžkými depresemi a používá k jejich tlumení silné léky. To je podle mého názoru příčinou problémů z posledních týdnů, které vyplynuly z jejího chování. Já samozřejmě udělám vše pro to, abych udržel vztah a manželství, a zejména krásný život naší sedmileté dcery Margarity. Petra ze všeho nejvíce potřebuje milující zázemí a pochopení. A stejně tak naše dcera Margarita. Jsem připraven pro ně udělat všechno.

K dalším souvisejícím otázkám se už vůbec nehodlám vyjadřovat.

Přílohy:

Přepis dopisu od Petry z 16.2.

Jirko, nemohla jsem jinak. Taky jsem už nemohla dál. Poslední týdny jsem měla strach z tvých reakcí. Tlačil jsi na mě a psychicky mě vydíral. Nejspíš ti to nedocházelo. Žila jsem v neustálém strachu, s čím přijdeš. Kromě toho jsou tady tvoje tajemství. To už taky nezvládám. Stresy kolem tvé práce mě před 2 roky málem zabily. To se nesmí kvůli Margaritce opakovat. Kvůli ní se musíme rychle domluvit na péči. Nemsti se jí, má tě ráda. Pořád o tobě hezky mluvíme a to se nezmění. Vždy tě budu mít ráda jako otce naší dcery. Já už ale nemůžu dál, ber prosím ohledy na můj zdravotní stav. Já, pokud to bude možné, ti vždy pomůžu.

Petra

Z mého dopisu Petře:

Praha, 16. 2. 2017

Milá Petro,

Je zbytečné říkat, jak mě osobně zklamalo, že ses po deseti letech našeho šťastného manželství rozhodla řešit náš rozchod prostřednictvím najatých advokátů. Přeci jen jsem očekával, že mně to řekneš osobně. Není mi to líto, ale Tebe je mně líto. Po deseti, pro mě – až na poslední čtvrtrok – krásných letech, jsem Ti nestál ani za přímé sdělení tak závažného kroku.

Měl jsem za to, že naše spíše údajné problémy, které byly především Tvými problémy, dokážeme společně řešit. Ještě minulé úterý (7. Února) jsme se s doktorem Uzlem sešli na mediaci a on se Tě kromě jiného krásně zeptal: „Dává ti Jirka dost peněz?“ „No ano, dává.“ „Bije tě Jirka?“ „Ne, samozřejmě, že ne.“ „Chlastá Jirka?“ „No to vůbec ne.“ Radim Uzel na to říkal: „A co ti na něm tedy vadí?“ Připomínám, že jsme se dohodli, že to ještě zkusíme dva měsíce a pak se společně rozhodneme, jak dál. Ty ses rozhodla po šesti dnech.

Pokud dnes hovoříš o vydírání (nebo tak mluvíš prostřednictvím najatých advokátů), máš v sobě Jekylla i Hyda. Je jen otázka, kterého je víc. Pokud mluvíš o tom, že Tě málem zabily stresy plynoucí z mé práce, tak to přece není. Byla to Tvá fyzická a psychická konstituce, které jsou prostě křehké. To už se stává i jiným lidem. Chci Ti jen připomenout, a to na věčnou paměť, že jsem Tě tehdy při tom masivním krvácení do mozku zachránil primárně já. Bylo to mé správné rozhodnutí, když jsem si vynutil Tvůj převoz z Motola, kde bys z večera do rána zcela nepochybně zemřela, do jiné nemocnice, tedy na Homolku, kde se Tě ujal zkušený tým lidí, kteří Tě zachránili. Připomínám Ti to, abys nežila v bludu. Zkrátka, kdyby nebylo mého rychlého rozhodnutí, zájmu, ale také mých kontaktů, už bys dnes nežila.

Pamatuji si dobře, cos mi řekla, poté, co ses před dvěma lety vrátila z nemocnice: osmdesáti procentům lidí, kteří přežijí to, co Ty, se do několika málo let nevyhne rozvod. Přiznám se, že jsme se toho bál. Dělal jsem vše pro to, abys byla šťastná, zdravá a abychom si udrželi náš krásný vztah. To, že to nebylo možné, není tak úplně mou vinou.

[...]

Přese všechno

Tvůj Jirka