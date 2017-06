Krizí zmítaná fotbalová asociace volí nové vedení. Zasedne i tajemný Bilderberg

Fotbal přemýšlí, co dál. I sponzoři nejsledovanějšího sportu v ČR začínají být nervózní a fanoušci stále více ztrácejí důvěru. Nyní je tak na valné hromadě, aby zvolila vedení, které si se složitou situací poradí, a neprohlubovala aktuální krizi. Na předsedu místo Pelty, který je za mřížemi, kandiduje Martin Malík, dosavadní šéf STES, obchodní a marketingové firmy FAČR, dále bývalý generální sekretář FAČR a mezinárodní delegát Petr Fousek a také šéf firmy Ondrášovka, dlouhodobě sponzorující český fotbal, Libor Duba.

Robejšek ukáže program. Nová politická strana Realisté už má svého poslance, program ale představí teprve dnes. Oním poslancem je Martin Lank, který minulý týden opustil hnutí Úsvit. Stal se členem Realistů, kteří mají podle něj blízko prioritám, s nimiž šel do politiky. Politolog Petr Robejšek program představí na Slovanském ostrově v Praze.

Summit EU-Čína. V Bruselu začne 19. summit EU-Čína. Evropskou unii budou reprezentovat předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk. Čína bude zastoupena premiérem Li Kche-čchiangem. V rámci summitu by měla Čína i EU dnes zveřejnit podporu pařížské klimatické dohodě.

Waters se „vrací“ po čtvrtstoletí. Britský hudebník Roger Waters, zakládající člen bývalé britské rockové skupiny Pink Floyd, vydává po 25 letech nové sólové album. Novinka, která se stane jeho čtvrtým studiovým albem, ponese název „Is This the Life We Really Want?“.

Zasedá tajemný Bilderberg. Po čtyřleté pauze zavítala Bilderberská konference znovu do zámoří. Její účastníci budou po čtyři dny diskutovat mimo jiné o Donaldu Trumpovi, globalizaci, informačních válkách či o populismu. Neformální setkání vlivných osobností z politiky, byznysu a médií proběhne v Chantilly, v americkém státě Virginia.