Krizové míjení: Zeman odlétá, Sobotka přilétá. Česko prověří ‚vikingové‘

Včera večer se nejen jednalo v Liberci, ale v šesti městech několik desítek tisíc lidí demonstrovalo proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Sněmovna také jednala o nahrávkách Babiše s exredaktorem MF DNES Markem Přibilem a shodla se na tom, že ministr financí lhal. „Veselo“ bude i dnes. Klíčoví aktéři se však budou míjet.



Návrat premiéra. Bohuslav Sobotka je od středy v Lucembursku. Ve druhý a závěrečný den návštěvy bude jednat v tamním parlamentu, pak se zúčastní slavnosti na českém velvyslanectví, poté ho přijme lucemburský velkovévoda Jindřich I. a v podvečer hurá domů.



Odlet prezidenta. Sobotka přilétne někdy okolo 17. hodiny, v 18:00 vyrazí směr dálný východ Zeman se svojí početnou suitou. Prezident se vydává na týdenní státní návštěvu Číny. Jeho kritici mu tuto cestu v době vládní krize vyčítají.



Česko sledované z Ruska i USA. Soud projedná v pankrácké vazební věznici přípustnost vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA a Ruska. Samotný Nikulin upřednostňuje vydání do vlasti. Moskva už dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby extradici Nikulina do USA zabránila. Postup Spojených států označila za „součást honu na ruské občany po celém světě“.



Norsko vs. Česko. Čeští hokejisté v 16:15 po dvoudenním volnu opět zasáhnou do mistrovství světa v Paříži. Ve čtvrtém zápase na turnaji se svěřenci trenéra Josefa Jandače utkají s Norskem, které získalo ve třech dosavadních utkáních šest bodů a v tabulce skupiny B je třetí - o dvě místa a bod před českým týmem.