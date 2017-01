Křupavá bramborová lahůdka s tymiánem

Smetana je tentokrát zapovězena, užijte si spíše lehčích chutí s rozpuštěným máslem a olivovým olejem.



Zapečený pekáč brambor jako příloha k masu, ale i hlavní jídlo

Křupavé brambory můžete klidně podávat jako hlavní jídlo, doplněné brokolicovým salátem s česnekem a chilli papričkami nebo třeba s vajíčkem a salátem. Pro milovníky masa máme také řešení: až budete dávat brambory k zapečení do trouby, přidejte vepřové kotlety a tymiánem opět nešetřete, dodají masu neopakovatelnou chuť i vůni.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Recept snadno uspokojí nároky i na slavnostnější servírování přílohy přímo na stůl, když vyberete pěknou zapékací mísu a výborně chuťově ladí k jinému pečenému masu, drůbeži a klidně i dušeným pokrmům. Pro vegetariánskou verzi vynechte opečenou slaninu.



Bez smetany i silné chuti česneku

Tentokrát zkuste modernější verzi a nezapékejte brambory a kotlety dohromady, což býval asi před dvaceti lety oblíbený recept, a zapomeňte na tučné zálivky ze smetany a příliš dominantní česnek, to je recept spíše na žaludeční potíže, v horším případě žlučníkovou koliku. Nechte vyznít jen chuť brambor, tymiánu a potírejte jen čistou máslovo - olivovou směsí, aby brambory zůstaly křupavé právě tak jak mají být. Celé tajemství úspěchu tohoto pokrmu tkví v bramborách nakrájených na stejné plátky, aby se rovnoměrně propekly, ale jinak už vás nemůže nic překvapit. Pokud by pro někoho chyběl pikantnější tón, může přidat na kostičky osmaženou anglickou slaninu. A pak už si je užívejte skvělých chutí!

Zapečené křupavé brambory s tymiánem

1,5 kg středně velkých brambor určených k pečení



50 g soleného másla



4 lžíce extra panenského olivového oleje



3 menší banánové šalotky



mořská vločková sůl



čerstvě namletý barevný pepř



svazeček čerstvého tymiánu



3 plátky anglické libové slaniny



Brambory oloupeme a osušíme. Ostrým nožem nebo na ostrém struhadle, nejlépe mandolíně, nakrájíme brambory asi na 3 mm stejné plátky. Pokud možno dodržíme přesnou tloušťku, když budou moc tenké, slepí se a budou se také více připékat. Každý připravený brambor ponecháme jak byl nakrájený. Oloupeme si banánovou šalotku, rozpůlíme ji a nakrájíme na tenké plátky.

Rozehřejeme si troubu na 190 °C. Do menší keramické misky odvážíme máslo a dáme ho do trouby roztát. Opatrně misku i s utěrkou vyndáme a dáme stranou. Do rozpuštěného másla přidáme 4 lžíce olivového oleje a mašlovačkou vymažeme zapékací misku, nespotřebujeme všechno máslo, budeme s ním ještě potírat brambory.

Nyní klademe nakrájené brambory do zapékací misky tak, jak jsme je nakrájeli a asi do každého 4 plátku zasuneme šalotku. Osolíme a opepříme. Takto pokračujeme dokud nebude miska plná. Brambory potřeme mašlovačkou máslem a olejem, ale ještě si trochu ponecháme na potírání během pečení, pokud by se zdálo, že brambory mají tendenci vysychat. Z větvičky otrháme lístky tymiánu, jednu celou větvičku dáme i na brambory a dáme do trouby zapéct asi na 1 hodinu a čtvrt. Brambory kontrolujeme, případně ještě potřeme máslem a olejem, ale jen kdyby vysychaly. Pokud trouba peče rovnoměrně není zapotřebí použít alobal na přikrytí, pak by se spíše brambory dusily než aby získaly křupavou chuť. Plátky slaniny nakrájíme na malé kostičky a na sucho osmažíme na pánvi. Přidáme na brambory a ještě dopékáme asi 35 minut. Vyzkoušíme zda jsou propečené a podáváme. Hojně ozdobíme čerstvým tymiánem.

Zapečené kotlety s tymiánem

2 silnější vepřové kotlety s kostí



2 větvičky čerstvého tymiánu



mořská vločková sůl



čerstvě namletý barevný pepř



2 lžíce olivového oleje



Kotlety omyjeme, osušíme a mírně naklepeme. Osolíme z obou stran, okořeníme čerstvě namletým pepřem a dáme do misky vymazané olivovým olejem. Nakonec ještě maso pokapeme olivovým olejem, a na každou kotletu dáme obrané lístky tymiánu a nakonec přidáme i jednu celou větvičku do misky a dáme zapéct spolu s bramborami. V průběhu pečení přidáváme trochu horké vody a v průběhu pečení asi 2 x polijeme maso. Vytáhneme z trouby, jakmile je maso upečené a měkké. Ponecháme v misce, zakryjte alobalem pevně misku, přikryjeme utěrkou a necháme odpočívat, dokud zapečené brambory nebudou hotové. Podáváme s vařenou brokolicí.