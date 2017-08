Jakeš: můj největší úspěch je vybudování socialismu, KSČM by neměla vládnout s ANO

PRAHA Poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš považuje za svůj největší životní úspěch vybudování socialismu v Československu. Sametovou revoluci v roce 1989 důsledně označuje za převrat, který podle něj způsobil zemi velké škody, zejména kvůli privatizaci. Navíc si v současné době jako pravý komunista neumí představit koaliční spolupráci po volbách s hnutím ANO. Toto hnutí vedené pod taktovkou Andree Babiše se mu totiž nezdá dostatečně levicové.

„Za největší úspěch považuji to, že se tady podařilo socialismus vybudovat. To, že byl poražen, je druhá věc,“ řekl Jakeš. „Za druhé, že se to všechno podařilo v mírových podmínkách po válce, kdy lidé pochopili, že tak, jak se žilo předtím, tedy v kapitalismu, se žít dál nedá,“ dodal.



Bývalý vysoký komunistický funkcionář je přesvědčen o tom, že se podílel na budování spravedlivého sociálního systému. Změna režimu podle něj přinesla pouze negativa, z nichž nejhorší byla privatizace státního majetku. „To bylo rozkradení země,“ řekl Jakeš. „Důsledky jsou nepříjemné. Co vlastně nám patří v této zemi? Moc málo. Vládne tu v důsledku privatizace zahraniční kapitál nebo naši spojení s tím zahraničním kapitálem,“ řekl. Kritizoval v této souvislosti vyplácení dividend mateřským podnikům českých firem v zahraničí, podle něj zahraniční společnosti dostávají peníze za nic.

Jakeš také odmítá, že by lidé byli nyní svobodnější než před rokem 1989. „V čem jsme svobodní? Jsme členy Evropské unie, to může být dobré, když se bude správně vyvíjet a bude se vyrovnávat životní úroveň v těch jednotlivých zemích. Může to být také špatné, když se Evropská unie stane jedním z nástrojů politiky Spojených států amerických,“ řekl.

Události roku 1989 důsledně označuje za převrat, který podle něj zabránil KSČ v reformě české ekonomiky. „Republika, přes problémy, které byly, byla připravena k dalšímu úspěšnému rozvoji. Připravovala se nová pětiletka, která měla řešit existující problémy, připravoval se nový program strany a připravoval se výhled rozvoje národního hospodářství na 20 let,“ řekl.

Sametovou revoluci podle něj umožnila politika přestavby, kterou v Sovětském svazu prosazoval tehdejší generální tajemník sovětských komunistů Michail Gorbačov. „Vlastně znamenala demontáž socialismu a vytvořila tu situaci, aby nejen v Československu, ale v celém socialistickém evropském táboře došlo k převratu,“ řekl.

Svou roli podle něj sehrály i západní tajné služby, jež prý vyhledávaly lidi, kteří by se mohli ujmout moci. „Ne náhodou si americký Senát dal sochu Václava Havla do své zasedačky - to svědčí o tom, jaké síly stály za těmi, kteří tady nastolovali problémy a kteří ten režim kritizovali,“ řekl Jakeš. Protesty proti komunistickému režimu přitom podle něj byly pouze záležitostí Prahy, jinde v Československu se prý „prakticky nic nedělo“.

Jakeš je také přesvědčen o tom, že zhroucení socialistického bloku vedlo ke konfliktům s velkým množstvím obětí. „Vznikl tady obrovský prostor nepevných vlád, který Západ cílevědomě zaplnil. To jsou všechny války, které zorganizovali Američani a některé západní státy. To jsou převraty, barevné revoluce,“ řekl.

Své životní jubileum s politicky spřízněnými lidmi neslaví, i když řekl, že dostal řadu gratulací. Oslavu uspořádal jen v rodinné atmosféře na své chalupě na Šumavě.

Zároveň se poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ vyjádřil i ke spolupráci komunistů s hnutím ANO. Tuto koaliční spolupráci po letošních volbách do Sněmovny si příliš neumí představit. Tak též menšinovou vládu hnutí ANO s podporou komunistů. Řekl to v rozhovoru u příležitosti svých sobotních 95. narozenin. Komunisté by podle něj měli o vstupu do vlády uvažovat jen v případě, kdy by měli možnost prosadit své klíčové programové myšlenky. Hnutí ANO nepovažuje Jakeš pro tyto účely za dostatečně levicové, shodu by oba subjekty našly jen u dílčích témat.



Jakeš řekl, že z politiky se dosud nestáhl. „Zúčastňuji se zejména činnosti v komunistické straně, ač nejsem členem, aktivně její politiku podporuji, poněvadž ji považuji z těch politik, co nabízejí jiné politické strany, za jedinou správnou,“ uvedl. Vedle účasti a vystoupení na různých akcích plánuje také napsat knihu o budování socialismu v Československu, včetně příčin jeho porážky.

Výsledek letošních voleb si odhadovat nedovolí. „Protože je to takový galimatyáš. Hádají se mezi sebou, jeden pomlouvá druhého. Jak ukázal vývoj, co slíbili, to neplní,“ uvedl. I když vzájemné pomluvy jednotlivých stran považuje svým způsobem za součást voleb, v poslední době podle něj spory nabývají rysů, které jsou ve slušné společnosti nepřijatelné.

Současnou českou společnost považuje Jakeš za hluboce třídně rozdělenou, zároveň se však tento fakt podle něj neprojevuje ve volbách. „Ti mladší často bezstarostně plédují pro něco, co je de facto proti nim. A poznají to v ten moment, jak se ožení, mají děti, mají si obstarat byt a nemají na to peníze, zadluží se, přichází exekutor a tak dál,“ uvedl.

Jako aktivní stoupenec KSČM by pro vládní angažmá komunistů považoval za klíčové, aby mohli skutečně prosazovat svůj program. „To záleží na těch druhých (stranách). Nelze předpokládat, že strana (KSČM) bude mít takový úspěch, aby mohla nějak zásadně zvrátit politické poměry u nás,“ řekl. V případě dohody na programu, který by KSČM vyhovoval a řešil problémy penzistů, školství či výdělků, je však možná dohoda s kýmkoliv, míní.

Neočekává však, že by se komunisté mohli dohodnout na nějaké formě podpory vlády hnutí ANO, jak se v poslední době spekuluje vzhledem k předvolebním průzkumům. „Já myslím, že to neudělají,“ konstatoval. Shodu mezi oběma subjekty totiž vidí spíš jen v dílčích otázkách. „Není to žádná levicová strana,“ dodal.

Jakeš si nedokáže představit, že by komunisté například odstoupili od požadavku vystoupit ze Severoatlantické aliance. „To by se muselo NATO změnit, pak by to bylo možné,“ řekl. Konec prosazování politiky Spojených států by podle něj přinesl světu větší bezpečnost. „První, co by se mělo stát, je rozpustit NATO. Kolik set tisíc lidí umřelo už kvůli tomu, co udělaly Spojené státy po porážce socialismu,“ uvedl.