Podle koaliční smlouvy bude mít KSČM v jedenáctičlenné radě šest zástupců, ČSSD čtyři a koalice SPD-SPO jednoho. Hejtmanem zůstane v dalších čtyřech letech Oldřich Bubeníček (KSČM). Nově bude mít pět náměstků, dosud měl jen dva.

Prvním náměstkem bude sociální demokrat Martin Klika, dalšími Stanislav Rybák, Jaroslav Komínek (oba KSČM) a Petr Šmíd (SPO). Nově zřízená je funkce náměstka pro jednání z vládou. Tím bude poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). „Ústecký kraj potřebuje větší dynamiku v jednání s vládnou. Zásadní problémy v Ústeckém kraji nezmění kraj samotný. Je to spoluodpovědnost státu, spoluodpovědnost vlády.

Druhá věc, kterou jsme trochu podcenili v minulém období, byla legislativní pravomoc, možnost věci ovlivnit,“ řekl ČTK Foldyna. Pozici náměstka bude vykonávat jako neuvolněný a nebude za něj tedy pobírat plný plat.

Zvýší se i počet výborů. Namísto pěti jich bude osm. Podle Bubeníčka to kraj extrémně finančně nezatíží. „Finančně si to může (kraj) dovolit, protože hospodaří velice dobře. A po minulých volbách došlo k drastickému snížení funkcí a nakonec se ukázalo, že to také není ideální,“ řekl ČTK Bubeníček. Trojkoalice nabídla dva výbory opozici. Hnutí ANO by mohlo získat finanční výbor, ODS výbor kontrolní.

Zástupci trojkoalice se nestability navzdory nejtěsnější většiny v zastupitelstvu neobávají. „Pokud všichni řekli, že chtějí pracovat pro kraj, tak u těch 28 by to neměl být problém. A s výjimkou politických hlasování na začátku jsou drtivá většina hlasování věci, které řeší problémy kraje. Tam by s tím neměla mít problém ani druhá strana, alespoň tak to probíhalo v minulém období,“ řekl Bubeníček.

Ve výdrž koalice věří i SPD-SPO. „My jsme rozhodně připraveni koalici držet. A kolikrát v historii se stávalo to, že ta nejkřehčí koalice byla ta nejpevnější a myslím si, že to bude tento případ,“ dodal Šmíd.

Ustavující zastupitelstvo bude 21. listopadu. Kromě složení slibu a volby nového vedení budou zastupitelé už rozhodovat i o standardních bodech, například financích na sociální služby.

Hnutí ANO získalo v krajských volbách 20 mandátů, KSČM 13, ČSSD deset, ODS sedm a koalice SPD-SPO pět. Ústeckému kraji dosud vládli komunisté s ČSSD.