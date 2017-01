Ku Klux Klan ho stál místo soudce. Senát USA bude grilovat odpůrce imigrace Sessionse

MINISTR PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST TO MÁ JISTÉ Očekává se, že druhé úterní grilování se obejde bez problémů. Generál John Kelly, Trumpův kandidát na post ministra pro vnitřní bezpečnost, by měl by být prvním armádním činitelem v čele tohoto resortu. Jeho úkolem je zabezpečovat vnější hranice státu, kontrolovat imigraci, ale i otázka kyberbezpečnosti. Podle amerického listu New York Times bude pro Kellyho největší výzvou právě hrozba ze strany Ruska a jeho hackerské útoky. V minulosti se vůči ruské straně vymezoval hlavně kriticky jako k hrozbě americké vedoucí pozici na západní polokouli. Hovořil také o tom, že ruský prezident Vladimir Putin se obrátil k studenoválečným taktikám, jak podrýt pozici USA ve Latinské Americe. Za další výzvu je považován Trumpův plán postavit zeď na hranicích s Mexikem, což přinese nutnost zvýšit počet pohraničních agentů na ostře sledované linii mezi oběma státy.