Česko světovým unikátem? Senátor Kubera hodlá prosadit zákaz kouření úplně všude

„Když to řeknu zjednodušeně, tabákové výrobky budou postavené mimo zákon,“ popsal serveru Lidovky.cz smysl svého nápadu místopředseda Senátu Kubera. Česká republika by tak byla unikátem, kouření nezakazuje žádný stát na světě. Češi by si podle jeho návrhu nesměli vůbec zapálit od 1. ledna 2025. Osmiletá lhůta do účinnosti zákona je takto dlouhá, aby se společnost na tak dramatickou změnu stihla připravit. „Je to velmi závažný zásah do chodu společnosti,“ říká.

Pozměňovací návrh svérázného senátora má osm stránek, původní legislativu přijatou Poslaneckou sněmovnou loni v prosinci upravuje téměř v sedmdesáti bodech. „Zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a osobě mladší 18 let také podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety,“ zní klíčová pasáž návrhu, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

Následné desítky dílčích změn navazují na princip záměru, že kouření bude nelegální. Ruší se tak možnost obcí omezit kouření vlastní vyhláškou, mizí také sankce pro provozovatele klubů či restauračních zařízení za umožnění svým návštěvníkům kouřit a naopak se zavádí pokuta pro všechny, kdo si zapálí kdekoliv v Česku. Výše postihů ale zůstává stejná jako v původním zákoně, maximální trest je milion korun.

Kubera nepočítá s tím, že by jeho revoluční plán prošel. Sleduje jím něco jiného. „Má to ukázat, jací jsou (příznivci původního protikuřáckého zákona, pozn. aut.) to Koniáši a že jim vůbec nejde o naše zdraví. Protože kdyby šlo, tak můj pozměňovák musí schválit,“ míní. A o co autorům protikuřácké legislativy podle místopředsedy Senátu jde skutečně? „Jsou fascinovaní tím, že oni jsou ti správní, kteří nám budou říkat, co jak má být.“

Bereme to s rezervou, říkají o Kuběrově nápadu senátoři

Oslovení senátoři podle očekávání berou Kuberův návrh s rezervou. „Spíš to vnímám jako jeden z jeho dalších výstřelů,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda druhého nejsilnějšího senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých Petr Šilar. „Odpovídá to jeho názorům a způsobu uvažování. On na sebe potřebuje upoutat pozornost a dělá to různými způsoby,“ dodal. „Já jsem pro evoluční vývoj, pozměňovací návrh tohoto typu bych nepodpořil,“ uvedl pro server Lidovky.cz předseda senátu Milan Štěch (ČSSD).

Podle exministra zdravotnictví Leoše Hegera je stávající zákon dostatečně tvrdý.

Objevují se ale i věcné připomínky, podle předsedy Štěcha by třeba kuřácká prohibice umožnila ve velkém rozkvět černého byznysu s tabákem. „Byl bych rád, kdyby v roce 2025 dospěla naše společnost tak daleko, že lidé kouřit nebudou sami a to na základě přesvědčení odborníků, že to je škodlivé,“ podotkl Štěch. Kriticky hodnotí snahu Kubery i někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), z jehož návrhu protikuřáckého zákona současná vláda vycházela.

„Je historicky prokázáno, že veškeré prohibice fungují velmi špatně,“ svěřil se serveru Lidovky.cz. V této souvislosti Heger upozornil, že společenská shoda panuje jen v oblasti zákazu drog. „A kouření nedosahuje takových parametrů, aby se k tomu společnost chovala jako k heroinu,“ poznamenal exministr. Navíc je prý velmi přísná už stávající úprava, jež zakazuje kouření ve veřejných prostorách. „Jsem si vědom, že to jde proti všem liberálním názorů,“ dodal bývalý šéf zdravotnictví.

Zákon nemusí v senátu projít hladce

Protikuřácký zákon budou projednávat senátoři na schůzi, která startuje 18. ledna. Kubera chce svůj návrh protlačit už na organizačním výboru a ústavně-právním výboru, jež se sejdou už předtím. Pokud se mu to nepodaří, předloží svou radikální úpravu na schůzi senátu sám. „Výpadek na daních by byl mezi 60 až 80 miliardami korun. Ale s výpadkem musí přece počítat i ti, kteří chtějí zakázat kouřit v hospodách,“ poznamenal druhý muž senátu, který svůj nápad představil loni v září MF DNES.

Přestože senátoři téměř s jistotou na absolutní zákaz kouření nekývnou, v horní komoře parlamentu sněmovní předloha nejspíš jen tak hladce neprojde. Minimálně se očekává diskuse nad absurditami, které prošly sněmovnou v prosinci. Protože zákon se zčásti týká i alkoholu, tak hospodští třeba pod hrozbou trestu nesmí nalít „osobě zjevně ovlivněné alkoholem“. Jenže není jasné, jak se taková osoba pozná.



„O tom bude řeč hlavně ve výborech. Měli bychom to udělat tak, aby tam bylo co nejméně chyb,“ poznamenal předseda senátu Štěch. Zda on a jeho kolegové tyto dílčí chyby odstraní a takto opravený zákon vrátí ke schválení sněmovně, si šéf horní komory parlamentu neodvažuje hádat. „Bude záležet, jak senátoři vyhodnotí závažnost chyb. Ale může také převážit efekt zákona v této podobě nad rizikem, že se opravený vrátí do sněmovny a ta ho nakonec nepřijme vůbec.“

Stávající protikuřácký zákon má začít platit symbolicky 31. května 2017, kdy je Světový den bez tabáku. Legislativa zakazuje kouření v pohostinství (s výjimkou zahrádek), užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech nebo prodej cigaret v automatech. Restrikce se týkají i alkoholu, jenž se třeba nesmí prodávat na akcích pořádaných pro děti. Česká republika se tímto zákonem připojila k trendu platícím ve zbytku Evropské unie už roky.