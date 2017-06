Řízení firmy je dobrá kompetence pro boj o Hrad, říká kandidát Kulhánek

LN: Vaše první reakce byla „ani náhodou“. Co vás přimělo změnit názor?



Začalo to přesvědčováním, že by to bylo dobře. Nakonec zafungovalo a začal jsem přemýšlet. Nakonec jsem dospěl k názoru, že stojí za to, to zkusit.

LN: Co převážilo v rozhodování?

Nebyl to jenom jeden moment. Všude možně říkám, jak by věci měly být, jak by se mi to líbilo. Ale co pro to vlastně dělám? Tohle je způsob, jak pro to něco udělat.

LN: Proč právě s ODA?

Kdysi jsem fandil dvěma stranám, Unii svobody a ODA. Obě zanikly. S žádnou nikdy nebyl spojený žádný malér. Ta sympatie je tam podvědomě dlouhodobě.

LN: Stal jste se i členem, proč ne nezávislým kandidátem?

Nezávislost je taková sakulentská, jak říkával jeden z mých přátel. Musíte mít pocit, že je nějaká síla za vámi. Strany obecně nejsou mojí silnou stránkou, byl jsem v jedné, kam jsem vstoupil v roce 68 a v roce 70 mě vyloučili. Ta zkušenost mi na dlouho stačila. Myslel jsem, že už mě to nepostihne, ale nezávislost je jen slovo.

LN: Předseda zmínil, že ODA chce mít pravicového kandidáta a že by to měl být někdo, kdo dřív řídil fabriku, firmu. Proč jsou lidé, kteří řídili firmu kvalifikovanější k tomu, aby nějakým způsobem zasahovali do veřejného dění?



Popravdě řečeno, jakou jinou kvalifikaci byste si představovala? Buď jste v politice od začátku, a to má své negativní stránky nebo se motáte kolem komína a tam poznáte lidi, oni poznají vás. Získáte jakousi sociální kompetenci. Ta praxe vám něco dá. Lidé, kteří řídili kolektiv, mají větší předpoklady, než někdo, kdo byl celý život v politice.

LN: Z vašeho projevu jsem cítila vymezení proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Bude se proti němu chtít vymezovat výrazněji?

Ani ne, nechci to dělat konfontačně. Mám k němu samozřejmě své výhrady, možná jako 70 procent občanů této země.

LN: Zmínil jste v projevu, že tuto zemi řídí vláda a kontroluje ji parlament, což zní jako narážka na chování prezidenta během vládní krize. Jak byste se choval vy?

Při vší úctě, montoval se i Václav Klaus a Václav Havel. Skutečně bych se chtěl vyhýbat tomu, abych se zapojoval do nějakých půtek a fandil tomu nebo onomu. Jsme parlamentní demokracie a parlament je nějak zvolený, prezident může říct svůj názor, ale nesmí ovlivňovat. Pokud nějaká strana vyhraje volby a předloží kandidáta na premiéra, tak to akceptuji. Pokud mi vědecké rady několika vysokých škol předloží kandidáta na profesora, tak je schválím.

LN: A jak se díváte například na to, kudy se Česká republika ubírá ve vztahu k Číně?

Velmi negativně. Když se podíváme, jaký je firemní input z Číny, jenom import a export je neporovnatelný. Když vidím, do čeho jsou investice čínských firem a čínských bank, tak se na to nemůžu dívat jinak.

LN: Jakou plánujete kampaň, budete objíždět kraje jako Miloš Zeman?

Nerad se vecpávám lidem do domácností. Není to můj styl někde chodit a říkat: Já jsem hvězda, já jsem super. Mám hrozně rád Švejka. Z té knihy čerpám mnoho. Když jsem byl v začátku ve Škodovce a měl jsem ještě pocit velikého kluka, byl jsem na nějaké akci v Nových Hradech, kde byla soutěž v tancích. Pohár naservírovali někomu jinému a já jsem dostal cenu za nejstarší zúčastněný pár nebo něco podobného. Byl jsem z toho trochu naštvaný. Po cestě domů jsem si pak vzpomněl na jeden citát: Člověk si myslí, že je gigant. A je hovno kamaráde. Tím se řídím a doufám, že u toho zůstanu.