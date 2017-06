Kultura mimo hlavní proud. City Primeval vzpomíná na underground Prahy nebo Berlína

Kniha “City Primeval: New York Berlin Prague” je poctou zaplivanému underground umění tří světových metropolí. “City Primeval” je precizní uměleckou selekcí, kterou vzájemně provázal fotograf Robert Carrithers z New Yorku spolu se spisovatelem a teoretikem umění Louisem Armandem. Benefiční večírek se koná na podporu vydání této knihy a doprovodné výstavy, které podtrhuje její historický význam a dokumentuje propletené cesty mezi New Yorkem, Belínem a Prahou.

Robert Carrithers: Snookie, Tish and Tessie at CBGBs, New York City, 1980

City Primeval: New York Berlin Prague (Prague: Litteraria Pragensia; září 2017) je souborem osobních memorabilií místa a doby, zachycených současnými spisovateli, básníky, redaktory, hudebníky, designery, filmaři, fotografy a umělci, pro které byla umělecká éra 70. Let v New Yorku, Berlíně a Praze determinujícím obdobím. Od Post­punk a No Wave hnutí New Yorkské scény po pád Berlínské zdi. Od sjednocení Berlína po Sametovou revoluci v Praze a následného znovuzrození Prahy. Seznam umlěců, jejichž tvorbu a vzpomínky kniha zachycuje, nese jména jako: David Černý, Michal Cihlář, Lydia Lunch, Marcia Resnick, Anthony Haden Guest, Max Dax a mnoho dalších. Trojitý křest knihy v každé z jmenovaných metropolí bude doprovázen výstavami děl, obsažených v knize.