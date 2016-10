Nejnověji obsadily kurdské milice město Bašika severovýchodně od Mosulu se stejnojmennou základnou irácké armády, kde asi 500 tureckých vojáků cvičí irácké a kurdské bojovníky. Přítomnost Turků představuje problém pro iráckou vládu, která tureckou účast v bitvě o Mosul stále odmítá.



Irácké armádě se přes víkend také podařilo osvobodit dvě křesťanská města u Mosulu, Hamdáníji a Bartellu, jejichž obyvatelé už dříve před islamisty uprchli. V Hamdáníji bylo podle velitele 9. obrněné divize zabito nejméně 50 bojovníků IS, které irácká armáda vytlačila do středu města, kde je pak bombardovaly letouny mezinárodní koalice. Irácké úřady se nyní snaží zajistit návrat místních představitelů, plánují znovu otevřít správní budovy a opravit veškerou infrastrukturu.

V Bartelle, která leží několik kilometrů jižně od Hamdáníje, se v sobotu podle CNN symbolicky rozezněly zvony, poprvé od doby, co město před dvěma lety obsadili radikálové. V Bartelle padlo až 200 bojovníků IS.



Toxický kouř z chemičky zničené islamisty nedaleko Mosulu zabil podle sobotních informací nejméně dva civilisty z okolních vesnic. V Mosulu je asi 1,5 milionu lidí a odhaduje se, že IS tam může mít až 6000 svých bojovníků. Očekává se, že operace bude trvat týdny, možná měsíce. Vůdce IS abú Bakr Bagdádí byl podle nepotvrzených zpráv spatřen v Mosulu ještě před třemi dny a dodával bojovníkům odvahu v boji.

V sobotu skončily střety s radikály z IS v Kirkúku, vzdáleného 170 kilometrů od Mosulu. (více ZDE) Zahynulo přitom skoro sto lidí. Bojovníci IS byli zastřeleni, nebo se sami vyhodili do povětří.

V Iráku je od soboty na návštěvě americký ministr obrany Ashton Carter. V sobotu jednal o Mosulu s premiérem Hajdarem Abádím a dnes přijel do Irbílu, metropole autonomního Kurdistánu, za prezidentem Kurdistánu Masúdem Barzáním.

Americký ministr obrany Ashton Carter v Iráku

Abádího odmítání turecké intervence v Iráku označil turecký premiér Binali Yildirim za provokaci. Dodal, že irácká varování ale Ankara nebude brát vážně, protože jí nikdo nemůže ukládat, nakolik má být znepokojena vývojem v oblasti.