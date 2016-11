Kurdové: Krutý šéf džihádistů je pořád v Mosulu. Jeho smrt by Islámský stát položila

Koalice spojenců v boji proti Islámskému státu v úterý poprvé po dvou letech vstoupila do hlavního města iráckého Kurdistánu. Klíčem k poražení islamistů nejen v Mosulu, ale i v celé ovládané oblasti má být jejich šéf. Že se má nacházet v oblehnutém městě, potvrdil britskému listu The Independent vysoce postavený kurdský generál Husejn.

Islámský stát by po pádu Bagdádího musel zvolit nového chalífu uprostřed bitvy. Má se ale za to, že neexistuje žádná výrazná osbnost, která by byla schopná džihádisty sjednotit. Nikdo nedosahuje prrestiže a autority Bagdádího.

Vůdce Islámského státu, který se prohlásil za chalífu právě v Mosulu před dvěma lety, se skrýval asi tři čtvrtě roku před světem. Podle Husejna se stal velmi závislým na svých vojenských velitelích v Mosulu a v Tal Afaru východně od něj. Zbytek důležitých postav v Sýrii už byl zabit v posledních měsících.

Negativní dopad ale přítomnost Bagdádího může mít na bitvu o Mosul jako takovou. Jeho přítomnost ji totiž může značně prodloužit. Husejn totiž očekává, že všichni zbylí obránci budou do posledního dechu bránit svého vůdce. „Je zřejmé, že jednoho dne prohrají, ale není jisté, jak dlouho to potrvá,“ řekl generál. Dodal, že jej ohromilo, jakou síť podzemních tunelů a skrýší islamisté vybudovali. Trvání bitvy prý také ovlivní, jestli džihádisté zničí mosty přes řeku Tigris nebo ne.

Irácké speciální jednotky v úterý vstoupily do Mosulu a obsadily budovu státní televize. V držení však mají pouze zlomek z celé rozlohy více než milionového města na severu Iráku.