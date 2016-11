Kurdské jednotky bojují s džihádisty o Bašiku u Mosulu. IS prý používá chlor a yperit

Bašika leží asi 15 kilometrů severovýchodně od Mosulu. Zástupci Kurdů sdělili agentuře Reuters, že IS má k dispozici bezpilotní letadla s výbušninami, rakety s hlavicemi naplněnými bojovými plyny jako chlor a yperit a vycvičené odstřelovače.



Jakmile v pondělí ráno vjel první konvoj pešmergů do Bašiky, ozval se silný výbuch a v patnáctimetrové vzdálenosti bylo vidět dva sloupy kouře. Podle kurdských velitelů se snažili zřejmě dva sebevražední atentátníci kolonu zastavit.

Členové iráckých speciálních jednotek se dostali minulý týden do mosulských ulic a zahájili v nich boj proti IS. Podle Reuters se radikálové vmísili mezi civilisty a na vojáky útočí ze zálohy. Mluvčí specialistů boj popsal jako „nejtěžší válku v městském prostředí“.

IS čelí ofenzívě nejenom v iráckém Mosulu, ale také v syrské Rakce, kde má hlavní sídlo. Bude-li v těchto svých dosavadních baštách poražen, mělo by to znamenat konec chalífátu, který jeho vůdce abú Bakr Bagdádí vyhlásil v roce 2014 na obsazených územích severní Sýrie a Iráku. Bagdádí v nedávno zveřejněné nahrávce vyloučil ústupek v „totální válce“ proti nepříteli.

Jednotky k Mosulu postupující z jihu obsadily město Hamám al-Alíl, odkud radikálové při ústupu do Mosulu předtím odvedli jako lidské štíty mnoho civilistů. Z jihu se jednotky přiblížily na čtyři kilometry od mosulského letiště, které je na jižním okraji města a na západním břehu řeky Tigris, která Mosul protíná uprostřed od severu k jihu. Západně od Mosulu bojují šíitské milice, které chtějí IS uzavřít únikové trasy do Sýrie.