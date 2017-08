Kushner: Trumpův tým byl příliš dysfunkční na to, aby spolupracoval s Ruskem

WASHINGTON Tým kolem Donalda Trumpa před loňskými prezidentskými volbami byl příliš dysfunkční a neorganizovaný na to, aby mohl spolupracovat se zahraniční vládou. Řekl to v pondělí podle agentury AP zeť šéfa Bílého domu Jared Kushner stážistům v Kongresu na dotaz ohledně vyšetřování možné tajné spolupráce Trumpova volebního týmu s Rusy a zasahování Ruska do předvolební kampaně.

O zmíněných poznámkách Kushnera, který je jedním z prezidentových poradců, informoval server ForeignPolicy.com. „Oni si myslí, že jsme tajně spolupracovali, ale nedokázali jsme se domluvit ani se svými lokálními kancelářemi,“ řekl podle serveru Kushner v poznámkách, které nebyly určeny ke zveřejnění.



Nejmenovaný poradce demokratických kongresmanů podle AP potvrdil správnost citace tohoto i dalších Kushnerových výroků. Trumpův zeď prý mimo jiné dále řekl, že nepomýšlel na kariéru ve vládě a politice po vítězství Trumpa v souboji o Bílý dům. Proto si také nezaznamenával kontakty se zahraničními představiteli.

Kushner byl v pondělí pozván na setkání se stážisty v Kongresu a odpovídal na jejich otázky.

Do Kongresu Kushner v posledních dnech docházel i proto, aby vypovídal před příslušnými vyšetřovacími výbory Senátu a Sněmovny reprezentantů. Těm přiznal dohromady čtyři schůzky nevýznamné nebo rutinní s Rusy během kampaně a po Trumpově triumfu, ale trval na tom, že nemá co skrývat a že veškeré jeho počínání bylo v pořádku.

Manžel Ivanky Trumpové se sám prezentuje jako politický nováček, který se během kampaně v reálném čase teprve učil zvládat „tisíce schůzek a komunikací“.