Daňový plán ČSSD by odnesli i lékaři: dostali přidáno, po zdanění by měli méně

Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka by ČSSD touto daňovou změnou potrestala vzdělané a pracovité lidi. S návrhem nesouhlasí ani prezident České stomatologické komory Pavel Chrz.



Lékařům a sestrám v nemocnicích zvýšila vláda tarifní složku mzdy od letošního roku o deset procent, což by se podle slibu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) mělo opakovat i v letech 2018 a 2019. Přidáno dostal personál v nemocnicích i v předchozích dvou letech.

Nemocniční lékaři by vyšší zdanění podle Kubka pocítili. Podle návrhu ČSSD by totiž daň u výdělků nad 50 tisíc korun stoupla na 32 procent. Nyní je v Česku daň z příjmu fyzických osob 15 procent ze základu daně.

Proti sobě

Průměrný plat lékařů v oblasti akutní lůžkové péče činil v roce 2015 podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 66 542 korun. V soukromé sféře měli lékaři průměrně 60 641 korun. V nelůžkové péči byl průměrný plat lékařů a zubních lékařů 70 500 korun, v soukromých zdravotnických zařízeních dostávali lékaři průměrně 50 443 korun.

Rozhodnutí vlády o zvyšování platů v nemocnicích a návrh ČSSD na změnu zdanění jdou podle Kubka proti sobě. „Na jednu stranu budeme stále opakovat, že zvýšíme platy zdravotních sester a lékařů, protože je jich nedostatek, na druhou stranu budeme křičet, že těm, kdo hodně vydělávají, zvýšíme daně,“ řekl Kubek.

Prezident lékařské komory považuje návrh ČSSD za předvolební výkřik, kterým chce vládní strana získat hlasy závistivých lidí. „Nesetkal jsem se s žádným lékařem, který by řekl, že je to rozumný nápad. Nevím, co tím ČSSD sleduje. Jestli je jejich cílem vyhnat lékaře z ČR, tak to se může podařit. Je to útok na vzdělané a pracovité lidi,“ konstatoval Kubek.

Po zdanění by mohli brát méně

Chrz označil návrh ČSSD za pitomost. Podle něj by někteří lékaři, kteří dostali přidáno, mohli po zdanění brát méně. „Jestli chtějí podporovat střední vrstvu, tak rozhodně ne tímhletím,“ řekl Chrz. Vyšší zdanění by dopadlo na zubaře, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Většina zubařů ale má vlastní praxi a jsou to tedy osoby samostatně výdělečně činné.

Změna daňových sazeb by naopak zřejmě přilepšila zdravotním sestrám, jejich průměrný plat dosáhl v roce 2015 ve státních zařízeních 30.866 korun, v soukromých pak 25.434 korun.