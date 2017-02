Kvůli Trumpově dekretu zrušily USA 60 tisíc víz. Převážně občanům muslimských zemí

Žalobu na prezidenta Trumpa kvůli jeho sporným nařízením podalo v minulých dnech několik amerických států, například Washington, Massachusetts, New York nebo Virginie. Právě v posledním ze jmenovaných amerických států v pátek podle listu The Washington Post u soudu zazněl z úst právníka ministerstva spravedlnosti údaj o 100 000 zrušených víz.

Podle ministerstva zahraničí ale toto číslo chybně zahrnuje i diplomatická a jiná víza, která jsou z Trumpova nařízení vyjmuta, a dokonce i některá víza, kterým vypršela platnost. Skutečný počet dočasně zneplatněných víz se tak podle americké diplomacie pohybuje pod hranicí 60 000.

Americký prezident Trump minulý týden podepsal dekret, kterým s okamžitou platností do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie a na 90 dní občanům Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu, tedy zemí s převážně muslimským obyvatelstvem.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!