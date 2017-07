Nesmíme před Saúdskou Arábií zavírat oči, upozorňuje Láska. O Saúdech chystá zprávu

PRAHA Představuje Saúdská Arábie bezpečnostní riziko pro Evropu? Na tuto otázku bude v příštích týdnech hledat odpověď senátor Václav Láska. Chce vypracovat zprávu, která má co nejpodrobněji popsat vztah ropného království k evropskému společenství. Analýza se má v ideálním případě stát podnětem k politické diskusi, jak má Česko k Saúdům přistupovat. Senátor tím naváže na své nedávné vystoupení v Senátu, kde rozpoutal diskusi, na jejímž konci bylo odmítnutí letecké smlouvy s bohatým královstvím.

„Mým cílem bude zahájit diskusi o tom, jestli se Saúdská Arábie vůči Evropě respektive Evropské unii chová fér, nebo se naopak chová nepřátelsky,“ přiblížil serveru Lidovky.cz smysl své chystané zprávy senátor Láska. „Měli bychom si otevřeně říct, jestli Saúdská Arábie je, nebo není spojenec, jestli je neutrální, nebo jestli je nepřátelská,“ doplnil s tím, že před poklesky království nelze zavírat oči.



Senátor na sebe v souvislosti se Saúdskou Arábii upozornil v druhé půlce července, kdy v horní komoře parlamentu podnítil debatu, která vedla k odmítnutí letecké smlouvy se Saúdy. Kontrakt měl právně ošetřit vzdušný provoz mezi oběma zeměmi. Láska serveru Lidovky.cz vysvětlil, že šlo o politické gesto. Senát tím upozornil, že mu není lhostejné porušování lidských práv v této totalitní zemi, jejíž zřízení se opírá o extrémně radikální formu islámu.

Láska navíc poznamenal, že podle jeho soudu ropné království zastává nepřátelskou pozici vůči Evropské unii. Saúdové údajně finančně podporují imámy šířící v Evropě nenávist vůči západnímu způsobu života. V této souvislosti zmínil aktivity království také na Balkánském poloostrově. „Působí to na mě tak, že se z Balkánu snaží utvořit radikálně islamistickou výspu v Evropě,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz

Uvedená tvrzení hodlá doložit a rozvést ve zmíněné zprávě, kterou plánuje zveřejnit na přelomu léta a podzimu. Analýza má jednak sloužit veřejnosti jako podklad, aby se se zahraničním vlivem ropného království seznámila podrobněji. Vedle toho Láska počítá s předložením výsledků své práce v senátním výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Podle Láskova ideálního scénáře by měl výbor k analýze přijmout politické stanovisko.

Láska se do své iniciativy plánuje položit s patřičným nasazením. Pomáhat s analýzou mu budou například čeští studenti v zahraničí, vycházet pak hodlá z odborných studií či zahraničních think-tanků věnujících se blízkovýchodní problematice. „Zejména třeba ve Velké Británii je tohle poměrně aktuální téma. Zdrojů ze zahraničí je k tomuto docela dost, až mě to překvapilo,“ poznamenal senátor.

Za imámy si může sama Evropa, míní expert

Oslovení experti připouští, že vztah Saúdské Arábie vůči evropskému společenství lze vnímat negativně. Potvrzují například Láskova slova o financování radikálních imámů. „S tím lze nepochybně souhlasit. Saúdská Arábie bude podporovat jakékoliv imámy, kteří budou hlásat sunnitskou větev islámu,“ sdělil serveru Lidovky.cz bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák. Podle něj to však nelze přičítat na vrub Saúdům.

„Jestliže se někdo chová tak, že se to neslučuje se zákony, dobrými mravy nebo prostředím, které v Evropské unii máme, tak ať bezpečnostní složky konají. Je to spíše náš problém,“ míní. Randák na druhou stranu připomněl pozitivní roli Saúdské Arábie ve válce v Perském zálivu či v tažení proti iráckému diktátoru Saddámu Husajnovi, kdy království podporovalo spojence. „Já si myslím, že pravda je někde mezi,“ říká k pohledu na Saúdskou Arábii.

Spojeneckou roli Saúdů v letos v květnu podtrhl americký prezident Donald Trump, který do ropného království vyrazil na svou první zahraniční cestu. Podle Lásky tím však první muž Spojených států chtěl jen podpořit americké ekonomické zájmy, vztah Saúdů k Evropě Trump příliš v potaz nebere. Podobně uvažuje i bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. „Nebral bych to jako strategický postoj, protože jak pozoruji prezidenta Trumpa, on spíš myslí na gesta než na dlouhodobou strategii,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Šéf senátního zahraničního výboru František Bublan je vůči iniciativě kolegy otevřený. „Určitě to má svou váhu. Já se tomu nebráním, my na výboru vedeme diskuse kolem různých témat, nedávno jsme se tam věnovali kurdské otázce,“ sdělil Bublan serveru Lidovky.cz. Nebylo by prý od věci na příslušném jednání výboru uspořádat veřejný seminář, kde by si zájemci o téma mohly Láskovy závěry vyslechnout.

Na druhou stranu Bublan upozorňuje, že v Senátu jako celku analýza živnou půdu spíš nenajde. „Senát jako celek o zahraniční otázky moc velký zájem nemá, nebudeme si nic nalhávat,“ poznamenal. Někdejší ministr vnitra tak zůstává skeptický k možnosti, že by se analýza stala námětem širší politické diskuse. „U nás ve výboru ten zájem je,“ zdůraznil však.