‚Láska hřeje víc než kožich.‘ Stovky lidí demonstrovaly za zákaz kožešinových farm

V průvodě, který pořádal spolek Obraz - obránci zvířat, nesli lidé transparenty s nápisy jako například „Kabát ze psa? Fuj! A v čem je liška jiná?“, „Já chci prožít život ve své kůži“, „Zakažme kožešinové farmy“. Jeho účastníci vyrazili ze Střeleckého ostrova v půl třetí směrem ke Staroměstskému a dále Václavskému náměstí. Místy průvod blokoval dopravu. Na Staroměstském náměstí průvod na chvíli zastavil, aby ho mohli lidé fotit. Aktivisty si fotili i turisté. Po čtvrté hodině organizátoři demostraci, která průvod zakončovala na Václavském náměstí, rozpustili.

Podle předsedy spolku Obraz Marka Voršilky za několik dní v ČR začne kožkovací sezóna, kdy bude „naházeno do plynových komor 20 000 zvířat“.

Sněmovna bude projednávat zákon na zákaz kožešinových farem

Poslanecká sněmovna začne v úterý v prvním čtení projednávat návrh několika desítek zákonodárců z různých stran na zákaz kožešinových farem. Voršilka doufá, že jej zákonodárci schválí. Vláda k němu dříve zaujala neutrální postoj. Podle návrhu by se od roku 2017 nesměly zakládat nové farmy a do konce roku 2018 by měly ukončit svojí činnost dosavadní podniky. Zákaz by se neměl týkat chovů králíků, neboť kožešina je v tomto případě pouze vedlejším produktem.

S návrhem novely nesouhlasí provozovatelé farem. „Máme důvody se domnívat, že velká část poslanců podepsaných pod zprávou byla vystavena tlaku a jednostranným nepravdivým informacím ze strany lobbistických aktivit veganských organizací, přičemž poslanci neměli možnost vytvořit si kvalifikovaný a vyvážený názor,“ uvedl David Vojtíšek, předseda Základní organizace chovu kožešinových zvířat Českého svazu chovatelů a majitel farmy Norek.

Člověk se podle chovatelů bez kožešin obejde, ale stejně se tak obejde bez masa a jiných živočišných produktů. Kožešinová zvířata jsou podle nich k chovu na farmách šlechtěna a domestikována. Zastánci novely naopak uvádějí, že norci a lišky jsou prakticky divoká zvířata. Například lišky si podle nich nudou v klecích okousávají ocasy a provádějí i jiné akty sebetrýznění.

Nejčastěji se v ČR na kožešiny chovají norci a lišky. Ročně jich je zpracováno přibližně 20.000. Počet farem se dlouhodobě snižuje. Podle veterinářů jich ještě v roce 2000 fungovalo 26. Nyní je v republice aktivních devět farem, loni skončila farma ve Zbýšově a chov lišek v Křižanovicích. Tam ale podle Státní veterinární správy pokračuje chov norků.