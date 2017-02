Láska je nebeská i po čtrnácti letech. Oblíbený romantický film dostal pokračování

Film Richarda Curtise Láska nebeská (Love Actually) se stal kultovní vánoční romantikou. Ve středu režisér oznámil, že snímek má konečně pokračování, i když ve zkrácené verzi psané přímo pro televizní vysílání. V prosinci 2015 přiblížila současné osudy postav z filmu Emma Freudová, editorka scénáře a manželka režiséra Curtise, pro televizi MTV. Někteří se osudové lásky dočkají, jiní si stále stavějí vzdušné zámky. Během deseti minut trvání druhého dílu diváci znovu uvidí Kieru Knightleyovou, Colina Firtha, Hugha Granta nebo třeba Liama Neesona.

„Nikdy bych si nemyslel, že budu točit pokračování Lásky nebeské, ale myslím, že bude zábava podívat se, kde všichni hrdinové jsou a co dělají. Kdo z nich zestárnul nejlépe? Hádám, že to to bude ta největší otázka... nebo je dopředu jasné, že to byl Liam Neeson?“ zažertoval Richard Curtis na stránkách projektu Comedy Relief.

Kompletně vypuštěný je osud Harryho (Alan Rickman) a Karen (Emma Thompson), pro které měla Freudová scénář napsaný. Herec Alan Rickman, který hrál nevěrného manžela své utrápené ženy, zemřel v lednu 2016.

Kultovní snímek Láska nebeská z roku 2003 stál 40 milionů dolarů a vydělal jich celosvětové téměř 60. Byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší film a za scénář. Herec Bill Nighy dostal cenu britské akademie BAFTA za vedlejší roli excentrického rockera Billyho Macka.