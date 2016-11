„Jde o originální autorskou metráž z latexu, kterou vyrábíme jako obraz, následně poté vždy, když skončí výstava, děláme z toho tašky. Nenazvala bych jako produkty, spíš jako nositelné objekty,“ uvedla Zuskinová. Myšlenka na využití latexu vznikla při diplomové práci na zlínské univerzitě, nyní výtvarnice pracují ve svém pražském ateliéru.

„Začaly jsme experimentovat s latexem hlavně v tekuté formě a vyrábět metráž. Je to čistý kaučuk, latex, je stoprocentně přírodní, odlíváme to jako velkou metráž s potom si s tím hrajeme jako s obrazem, je to vlastně malba, poté to určitým procesem vyschne a vznikne z toho metráž. Hrajeme si s pigmentem, různými chemickými procesy,“ uvedla Zuskinová, podle které barvy často vzniknou náhodně. „Je to čistá abstrakce, rozvrhneme si, jaká barevnost by to mohla být, jak se to slije dokupy, to necháváme i náhodě,“ řekla.

Autorky podle Mlynarčíkové zkoušejí, co materiál dokáže. „Je to nepromokavé, unese to dost velkou zátěž, kolem 20 kilogramů to určitě unese,“ řekla Mlynarčíková.

Odborníci berou podle autorek využití latexu jako příjemný experiment. „Design shopy o to mají zájem, laici jsou spíš zaskočení,“ řekla Zuskinová. Autorky v budoucnu chtějí využít latex také jen jako obrazy. „Má to dvě roviny, jedna bude funkční, jedna čisté umění,“ uvedla Zuskinová. Výtvarnice zkouší z latexu vyrobit různé produkty, zkoušely již rukavičky, tričko i overal. „Zatím to nijak neprezentujeme, zkoušíme,“ řekla Mlynarčíková. Zajímá je také například možnost výroby latexu z pampelišek.